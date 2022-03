Flucht aus der Ukraine: So helfen die Menschen in Grevesmühlen und Umgebung

Grevesmühlen/Roxin

Mehr als 600 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in Nordwestmecklenburg angekommen, stündlich werden weitere Transporte erwartet. Die meisten der Frauen, Kinder und alten Männer sind in Hotels und Notunterkünften untergebracht, die der Landkreis angemietet hat. Aber auch Privatleute wie der neu gegründet Verein „Fish“ haben Geflüchtete aufgenommen. Neben der Unterkunft geht es jetzt vor allem darum, die Menschen aus der Ukraine dauerhaft zu betreuen. Und ihnen zu zeigen, dass sie willkommen sind. Radiomoderator Thomas Lenz, der zusammen mit Zoltán Székely in Roxin lebt und dort ein Hofcafé betreibt, hat am heutigen Sonntag zehn Flüchtlinge zu Gast, die bei Freunden untergekommen sind, eingeladen.

Von 12 bis 15 Uhr gibt es in der Scheune für die Gäste Essen und Trinken plus Livemusik. „Von unserer Seite ist es einfach eine kleine Geste, mit der wir zeigen wollen, dass auch wir mithelfen“, sagt Thomas Lenz. „Wenn künftig ukrainische Flüchtlinge zu uns kommen, dann laden wir auch sie ein.“ Aus seiner Sicht seien es die vielen kleinen Aktionen und Angeboten, die zeigen würden, wir hilfsbereit die Menschen hier seien. „Und wir leisten unseren kleinen Beitrag dazu.“

Vier Schulen im Landkreis nehmen Flüchtlingskinder auf

Neben der Grundschule Fritz-Reuter in Grevesmühlen, die einen kompletten Klassenraum in einer Woche renoviert und hergerichtet hat, bereiten sich weitere Schulen auf die Aufnahme von ukrainischen Kindern vor. In Grevesmühlen ist das laut Bildungsministerium die Regionale Schule „Am Wasserturm“, die zwei sogenannte Lerngruppen anbietet. In Wismar haben sich die Regionalschule „Bertold Brecht“ und die Hanse-Grundschule in Wismar für die Beschulung der Kinder aus dem Kriegsgebiet angemeldet.

Von Michael Prochnow