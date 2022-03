Klütz

Sie hat nur ein paar Minuten, um über ihr Leben zu entscheiden. Lolita Aschani, die als Selbstständige in Dneprpetrowsk im Südosten der Ukraine Yogakurse anbot, hat eben eine Nachricht von ihrer Schwester, die in Schweden lebt, bekommen. Sie solle so schnell wie möglich aus dem Land verschwinden. Und zwar sofort.

Sie blickt sich um in der kleinen Mietwohnung. „Ich konnte entweder einen Koffer mit Klamotten einpacken, oder die Katzen.“ Vier Vierbeiner hat die junge Frau. „Da gab es nichts zu überlegen.“ Katzenkorb statt Kleidung.

Sie rennt zum Bahnhof der Stadt, die rund eine Million Einwohner hat und zu diesem Zeitpunkt, es ist Mittwoch, der 2. März, Tag 8 im Krieg, noch nicht beschossen wird. Sie ist auf der Flucht. Wie viele Hunderttausende ihrer Landsleute.

Der reguläre Fahrplan hat seit Beginn des Krieges keine Bedeutung mehr. Wann und ob Züge fahren, diese Information wird aus Sicherheitsgründen in geheimen Gruppen über die Messangerdienste geteilt. „Meine Schwester hat mich informiert, dass es jetzt Züge gibt.“ Das ist für sie das Zeichen.

Lolita Aschani schreibt während des Interviews immer wieder Uhrzeiten auf einen Zettel, dahinter die Namen der Bahnhöfe, um die Gedanken zu ordnen. Es ist schwer für sie, die Eindrücke zu sortieren. Tränen stehen in ihren dunklen Augen. Dann richtet sie ihren Oberkörper auf, hebt den Kopf. „Ich will meine Geschichte erzählen, die Leute sollen erfahren, was dort passiert.“

Züge ohne feste Abfahrtzeiten

Nicht alle Flüchtlinge möchten das, viele wollen ihren Namen nicht nennen, keine Fotos von sich in der Zeitung und im Internet sehen. Die Angst ist immer noch da. Das Wort „Diversant“ fällt alle paar Minuten, wenn Lolita Aschani von der Flucht berichtet und von der Zeit seit Beginn der Invasion.

Lolita Aschani (33) in ihrem Zimmer in Klütz Quelle: Michael Prochnow

Der Begriff Diversant steht in der russischen Sprache für feindliche Agenten und Saboteure. „Sie haben mit Phosphor Kreuze auf die Dächer der Häuser gemalt, damit die Bomber ihre Ziele finden.“ Sie schüttelt den Kopf. „Dabei haben wir immer gut zusammengelebt, es hat überhaupt niemanden interessiert, ob jemand einen ukrainischen oder einen russischen Pass hat.“ Weder Faschismus noch Rassismus gebe es in der Ukraine.

S-Bahn statt richtiger Züge

Auf dem Bahnhof in Dneprpetrowsk muss sie den ersten Zug fahren lassen. Zu viele Menschen wollen die Stadt verlassen. „Es wurden Koffer aus den Fenstern geworfen, damit genug Platz war, um noch Leute mitzunehmen.“

Sie wartet auf den nächsten Zug, von dem niemand weiß, wann er kommt. Dass die Abfahrtzeiten nicht öffentlich gemacht werden, hat mehrere Gründe. Einer davon: „Damit der Feind nicht weiß, wann sie fahren und die Züge nicht beschossen werden können.“ Auch das Licht wird nachts gelöscht, um den Flugzeugen kein Ziel zu bieten.

Im zweiten Zug ergattert sie einen Platz, drückt den Katzenkorb an sich. Worüber spricht man mit den Menschen in so einem Zug? „Am Anfang hat niemand gesprochen, wir hatten Angst.“ Frauen mit Neugeborenen seien in dem Zug gewesen, der völlig überfüllt war. Es ist auch kein richtiger Zug. Eine S-Bahn wurde stattdessen eingesetzt, um die Menschen zu evakuieren.

Bis nach Lemberg geht die Fahrt. Es ist dunkel und kalt. Und niemand weiß genau, was weiter passiert. Gibt es weitere Transportmöglichkeiten? Welche Städte werden angegriffen? Wo ist es noch sicher?

Verlassene Fahrzeuge vor der Grenze

In Lemberg wartet unter anderem das Rote Kreuz der Ukraine auf die Menschen, die Station machen auf der Flucht. Es gibt Essen und Trinken für die Flüchtlinge, die sich dort weiter in Richtung Westen aufmachen.

Lolitas Schwester hat von Schweden aus einen Fahrer organisiert, der sie kostenlos bis zur polnischen Grenze bringt. Andere steigen in die Reisebusse ein, die dort stehen. Dann rollen die Fahrzeugkolonnen in Richtung Westen.

„Dort standen auf 25 Kilometer verlassene Autos vor dem Grenzübergang“, erinnert sie sich. „Alles war verstopft. Um rüberzukommen haben die Leute ihre Autos zurückgelassen, nur um das Land zu verlassen.“ Grenzkontrollen finden nur oberflächlich statt. „Die Grenzer wollten nur den Pass sehen, nicht mehr.“

Pass, Telefon und Katzenkorb

Dann steht sie in Polen, in der Hand den Katzenkorb, in der Tasche ihr Telefon und der Pass. Sie hat keine Ahnung, wie es weitergeht. „Dort waren sehr viele Freiwillige, die uns in ein großes Zelt gebracht haben.“ Die Menschen hätten sich sofort um die Flüchtlinge gekümmert, Dolmetscher waren vor Ort.

Und trotzdem: „Ich hatte Angst.“ Denn wohin die Flucht sie führen würde, das wusste sie nicht zu diesem Zeitpunkt. Andere telefonieren bereits mit Freunden und Angehörigen, haben Ziele in Polen. Lolita Aschani hat die Nummer ihrer Schwester in Schweden, wohin sie aber nicht kann, und sie hat ihre vier Katzen.

Wie genau sie in dem Kleinbus gelandet ist, der sie schließlich über Berlin bis nach Klütz gebracht hat, das lässt sich schwer rekonstruieren. Denn viele Privatleute und Organisationen stehen an der polnisch-ukrainischen Grenze. Darunter aber auch, das berichten Helfer und Flüchtlinge, Leute, die den Geflüchteten erzählen, dass, wenn sie in ein Auto einsteigen würden, sie entführt und als Organspender missbraucht würden. Es handelt sich vermutlich um russische Saboteure, die Angst schüren wollen.

„Ich will arbeiten“

Doch irgendwann sitzt sie in dem Transporter aus Deutschland, auf dem Fahrersitz ein Mann, dessen

Sprache sie nicht versteht, der Beifahrer hält das Telefon hoch, der Google-Übersetzer baut Brücken, sorgt für Kommunikation und mildert ein wenig die Unsicherheit. „Ja, ich hatte Angst. Aber ich hatte auch keine Wahl. Und sie haben sich wirklich gut um mich gekümmert.“

Lolita Aschani (33) aus Dnepr ist mit ihren Katzen geflüchtet und vorerst in Klütz untergekommen. Quelle: Michael Prochnow

20 Stunden dauert die Fahrt bis nach Nordwestmecklenburg. Seit Freitag ist sie in Klütz, im Ferienhof hinter der Kirche hat sie ein kleines Zimmer. Die Katzen sind von der tagelangen Flucht gezeichnet und entsprechend scheu, wenn Fremde kommen. Doch das wird schon, sagt die junge Frau, die in der Heimat ihren blinden Vater zurücklassen musste.

Im Minutentakt kommen die Nachrichten aus der Ukraine auf ihrem Telefon an. Die Kämpfe, die Bomben, all das liegt hinter ihr. Und ist trotzdem noch immer im Kopf. Und wieder sammeln sich Tränen in ihren Augen. Dann hebt sie wieder den Kopf, streckt den Oberkörper. „Ich will arbeiten.“ Und irgendwann wieder zurück? „Das weiß niemand.“

Jetzt ist sie in Sicherheit, die Helfer um Unternehmer Heiko Subat haben die 33-Jährige erst einmal eingekleidet und sie mit dem Nötigsten versorgt. Katzenfutter ist inzwischen auch genügend da. Und wie ist der erste Eindruck von Deutschland? „Ich habe noch nichts gesehen, zu viele Gedanken im Kopf.“ Es wird noch dauern, bis der Alltag einkehrt.

Mit dem Bus zur Ausländerbehörde

In den nächsten Tagen werden noch mehr Flüchtlinge erwartet, die alle registriert werden müssen. Landrat Tino Schomann war auf Einladung von Heiko Subat am Wochenende in Klütz. Jetzt wurde vereinbart, dass in den nächsten Tagen ein Bus die Flüchtlinge nach Wismar zur Ausländerbehörde bringen wird. Dort erhalten sie einen Aufenthaltstitel, sind dann krankenversichert und bekommen Geld.

Wie es dann weitergeht, das wissen nicht einmal die Helfer. „Wir werden sehen, wir haben in den vergangenen Tagen so viel auf die Beine gestellt, das andere werden wir auch noch schaffen. Und wenn ich sehe, wie viele Leute uns unterstützen, dann mache ich mir darüber keine Sorgen“, sagt Heiko Subat.

Lolita Aschani, die für das Foto für den Artikel ihre Katze auf den Arm genommen hat, lächelt. Sie versteht kein Deutsch, aber sie weiß, dass die Menschen, die sie hier aufgenommen haben, es gut meinen. „Und an die Mentalität werde ich mich auch gewöhnen.“

Von Michael Prochnow