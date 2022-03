Sie musste sich entscheiden, entweder einen Koffer mit Kleidung oder ihre vier Katzen. Die 33-Jährige aus Dneprpetrowsk musste nicht lange überlegen, was sie bei der Flucht mitnehmen würde. Inzwischen ist sie mit ihren Tieren in Klütz angekommen. Was sie von den Tagen zuvor berichtet, ist erschütternd.