Flüchtlinge aus der Ukraine: Mittwoch kommt der nächste Transport nach Grevesmühlen

Grevesmühlen

Aktuell sind 1454 Flüchtlinge aus der Ukraine in Nordwestmecklenburg registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte noch etwas höher liegen, da noch nicht alle Geflüchteten, die sich beispielsweise in privaten Unterkünften befinden, angemeldet worden sind. Wie der Landkreis ankündigte, werde für Mittwoch, den 6. April, die nächste Ankunft von Flüchtlingen erwartet. Sie sollen in der Halle des Gymnasiums in Grevesmühlen untergebracht werden. Nachdem in den vergangenen Tagen einige dieser Transporte angekündigt waren, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht eintrafen, sollen dieses Mal etwa 50 Personen in der Notunterkunft versorgt werden, die aus der zentralen Aufnahmestelle Stern Buchholz kommen. „Da bereits eine Namensliste vorliegt, ist diesmal nicht davon auszugehen, dass der Transport kurzfristig abgesagt wird. Eine weitere mögliche Ankunft wurde seitens des Bundes für Freitag angekündigt“, teilt der Landkreis mit.

Sprechstunde im Sana-Klinikum in Wismar

Inzwischen gibt es auch eine Lösung beim Thema der medizinischen Betreuung von Geflüchteten. Das Sana-Klinikum Wismar bietet am Mittwoch eine Sprechstunde an. Sie richtet sich an Personen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Notunterkünften untergebracht sind. An der dezentralen Versorgung und ersten Untersuchungen vor Ort war auch der Neuburger Arzt Fabian Holbe beteiligt, der die Kreisverwaltung bereits während der Corona-Pandemie mit Organisationsarbeit und Beratung unterstützt hatte.

Holbe kümmerte sich um den Aufbau eines Netzwerkes von niedergelassenen Ärzten aus der Region, die für die medizinisch notwendige Betreuung der Notunterkünfte und Erstaufnahmeeinrichtungen zur Verfügung stehen und dort auch bereits frühzeitig erste Untersuchungen durchführten. Dazu ist der Landkreis der „Rahmenvereinbarung zur ambulanten ärztlichen Versorgung“ von Geflüchteten beigetreten. „Ich danke sowohl dem Sana-Klinikum und seinem Geschäftsführer Herrn Jürgensen als auch Herrn Dr. Holbe für die Organisationsarbeit und ihren Einsatz. Genauso danke ich auch allen Ärztinnen und Ärzten und weiteren Mitarbeitern, die sich abseits der bürokratischen Hürden sofort bereiterklärt haben zu helfen“, so Landrat Tino Schomann.

Von Michael Prochnow