Grevesmühlen

Zahlreiche Initiativen in Nordwestmecklenburg kümmern sich aktuell um die Sammlung und den Transport von Spenden für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Unter anderem haben sich mehrere Unternehmen unter der Führung von Veterinär Friedrich Hüttner zusammengeschlossen, die Güter in das Krisengebiet und Flüchtlinge nach Nordwestmecklenburg bringen. Wer diese Initiative, zu der unter anderem Thomas Moll (Pflegedienst), Heiko Subat (Immobilien und Ferienwohnungen) und Steve Stachow vom Kfz-Service Soost gehören, unterstützen möchte, der kann Geld- oder Sachspenden in das Ossebo-Büro in Boltenhagen oder den Böckmann-Shop in Grevesmühlen bringen. Gebraucht werden unter anderem Lebensmittel, da die Flüchtlinge im Ferienhof in Klütz untergebracht und dort betreut werden. Ebenso wie Kleiderständer, Waschmittel, Wäscheständer, Filtertüten, Wäscheklammern.

Busunternehmer Thomas Krohn aus Grevesmühlen startet am Sonnabend mit anderen Kollegen in Richtung Krisengebiet. Wer ihn unterstützen möchte, kann sich an das Unternehmen in Grevesmühlen wenden unter 03881/7565101.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat eine eigens eingerichtete Emailadresse geschaltet, unter der sich alle melden können, die sich in irgendeiner Art für die Flüchtlingshilfe engagieren wollen. Vor allem Helfer und Sprachmittler werden in den nächsten Tagen und Wochen benötigt. Die Adresse lautet: Ukrainehilfe@nordwestmecklenburg.de.

Das DRK Nordwestmecklenburg bereitet sich auf den Ansturm der Flüchtlinge und deren Betreuung in Nordwestmecklenburg vor. Ansprechpartner im DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg ist der Ehrenamtskoordinator Florian Steinkamp Tel. 0152 327 112 03, Email: f.steinkamp@drk-nwm.de DRK-Spenden Konto: IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS Verwendungszweck: „Ukraine“

Die Lidahilfe in Grevesmühlen, die seit 1993 Hilfstransporte nach Belarus organisiert, beteiligt sich ebenfalls an der Flüchtlingshilfe, sammelt und koordiniert Spenden. Kontakt gibt es unter 0172/9914149.

Von OZ