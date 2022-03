Flüchtlingswelle aus der Ukraine: So helfen die Unternehmer aus Grevesmühlen

Grevesmühlen

Ob er denn mit dem Geld statt Medikamente auch Spiritus kaufen können, fragte die Stimme Heiko Subat am Telefon. „Ich musste erst einmal schlucken, als er mir berichtete, dass er damit Molotowcocktails bauen will. Aber das ist nun mal die Situation dort drüben, einfach schrecklich.“ 

Heiko Subat, Unternehmer aus Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Der Unternehmer aus Grevesmühlen, der unter anderem in Boltenhagen Ferienwohnung vermietet und betreut, hatte vorher per Kurier Bargeld an einen Bekannten übergeben lassen. „Die Bankautomaten funktionieren nicht mehr, als ich anrief und fragte, was gebraucht wird, sagte er, dass Geld nötig sei.“

Das ist alles ein paar Tage her, Heiko Subat hat enge Kontakte nach Polen und eben auch in die Ukraine. Die spontane Hilfe vor wenigen Tagen war der erste Schritt. Jetzt folgt der zweite.

Denn Friedrich Hüttner, der Tierarzt, der jetzt den zweiten großen Hilfstransport auf die Beine stellt, hat über Karsten Schmoldt Kontakt zu Heiko Subat aufgenommen. Und der hat inzwischen noch eine Reihe anderer Unternehmer mit ins Boot geholt, die Mittwochnacht mit ihren Fahrzeugen in Richtung polnisch-ukrainische Grenze aufbrechen. Vier Autos werden allein von Grevesmühlen starten. Möglicherweise auch mehr.

Bargeld nötig für die Touren

Steve Stachow, Unternehmer aus Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Dazu gehört auch Steve Stachow aus Wotenitz, der mit einem eigenen Fahrzeug und Beifahrer mit dabei ist. „Das war keine Frage, als Heiko anrief. Ich finde es furchtbar, was dort in der Ukraine passiert. Und deshalb helfe ich. Die kämpfen dort ums nackte Überleben, und uns geht es gut hier.“

Heiko Subat schickt ebenfalls ein Auto samt Fahrer und Beifahrer mit im Konvoi. Dazu sammelt er Hilfsgüter und Bargeld. „Natürlich sind alle ehrenamtlich unterwegs, aber die Fahrt kostet eine Menge Geld, die Flüchtlinge müssen unterwegs verpflegt werden, da kommt einiges zusammen.“ Denn auf dem Rückweg werden die Helfer Frauen und Kinder mitbringen, die es über die Grenze geschafft haben.

Klützer Ferienhof als Flüchtlingsunterkunft

Untergebracht werden sie, sobald sie in Nordwestmecklenburg angekommen sind, im großen Ferienhof in Klütz, der sich hinter der Kirche befindet. Die Firma von Heiko Subat verwaltet das Ferienobjekt und hat den Hof, der knapp 80 Menschen aufnehmen kann, bereits vorbereitet. „Dazu haben wir die Ferienwohnungen, die nicht belegt sind, ebenfalls vorbereitet. Während andere noch verhandeln, haben wir die Sache in die Hand genommen.“

Dass sich mehrere Unternehmer aus der Region an dem Konvoi beteiligen, hat sich inzwischen herumgesprochen. Die ersten Bargeldspenden sind bereits eingegangen. „Wer sich beteiligen möchte, der kann im Kfl (Böckmann-Shop, gehört ebenfalls zu Heiko Subat, Anm. d. Red.) in Grevesmühlen spenden, und niemand braucht sich Sorgen zu machen, dass das Geld nicht ankommt. Dafür sorgen wir schon.“

Krankentransport auch möglich

Zum Team der Helfer gehört auch Thomas Moll, der in Grevesmühlen unter anderem einen Pflegedienst und einen Fahrservice betreibt. Er sitzt selbst am Steuer eines Transporters, der sich auf den Weg machen wird. Zusammen mit weiteren Fahrzeugen aus seiner Firma.

Pflegedienstbetreiber Thomas Moll Quelle: Michael Prochnow

Und: „Sollte jemand einen Krankentransport von der Grenze brauchen, dann machen wir auch das möglich.“ Dass jetzt der Hilfskonvoi überhaupt mit 15 Fahrzeugen in diese Größenordnung stattfinden kann, sei laut Heiko Subat in erster Linie Friedrich Hüttner zu verdanken. „Er hat die Kontakte zu den Hilfsorganisationen vor Ort, er bekommt die Infos, wann und wohin wir fahren sollen.“

Denn es sei völlig sinnlos, ohne Plan an die Grenze zu fahren. „Das ist falscher Aktionismus, gut gemeint aber umsonst.“ Neben den genannten Unternehmern sind noch weitaus mehr Nordwestmecklenburger an der Aktion beteiligt. „Wir haben hier eine Unternehmerschaft, die sich bei solchen Aktionen nicht immer in die erste Reihe stellt, aber zusammenhält und immer da ist, wenn Hilfe gebraucht wird.“

Von Michael Prochnow