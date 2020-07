Flughäfen in Mecklenburg: Auf den kleinen Landeplätzen geht es nicht nur ums Fliegen

Purkshof/Güstrow/Wismar

„Ich drehe jetzt Platzrunden, mal gucken“, sagt Maik Weißenstein und macht den Club-Tourenmotorsegler vom Typ Rotax-Falke mit fest eingebautem Triebwerk am Flugplatz Purkshof (ICAO-Code: EDCX) bei Rövershagen startklar.

Der Luftwaffenstabsfeldwebel ist seit dreizehn Jahren Mitglied im Fliegerclub Rostock e. V. und ist hier nicht nur Segelflug- und Motorseglerpilot, sondern bildet auf beiden Flugzeugtypen auch den fliegerischen Nachwuchs aus. Ihm gefällt „die Freiheit unter den Wolken“, wie er es sagt, denn der Mann schwört aufs Segelfliegen.

Bayerin freut sich auf Flug in Ostseenähe

Auch Salomé Schmitt möchte künftig auf einem Pilotensitz Platz nehmen können und kümmert sich hier deshalb gerade – etwas verzögert durch Corona – um eine Leichtflugzeug-Pilotenlizenz. Sie ist seit 2017 Clubmitglied, doch die Initialzündung für das Streben nach dem Pilotenschein kam vom Ehemann der 27-jährigen Rostocker Zahnmedizin-Studentin, die ursprünglich aus Bayern stammt: „Er ist so flugbegeistert und nahm mich im Segelflugzeug und im Motorsegler mit, heute ist er hier mit der Winde unterwegs.“

„Wir sind quasi vor allem eine Segelflug-Sportstätte im Gebiet der Hansestadt Rostock“, erklärt Sven Bradtke, der seit 2011 den platzmietenden Fliegerclub hier als Vorsitzender führt. Doch es würden in Purkshof auch Geschäftsflüge landen – was insgesamt pro Jahr rund 5000 Euro einbringe. „Das Landen eines reinen Sportmotorflugzeugs kostet bei uns sieben Euro.“

Flugschülerin Salomé Schmitt neben der Club-Cessna. Quelle: Thomas Hoppe

Der Rostocker Club besitzt hier drei doppelsitzige und drei einsitzige Segelflugzeuge, zwei Motorsegler und ein Motorflugzeug – den Flugbetrieb erledige man ehrenamtlich, erklärt der Vereinschef weiter. Auch um die ganze Infrastruktur, Hangars und so, sowie um die Flugzeug- und Technikwartung kümmere sich der Fliegerclub mit seinen derzeit insgesamt rund 170 Mitgliedern: „Die zahlen jeweils 150 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr.“

Keinerlei Existenzprobleme

Davon zählt Sven Bradtke rund 120 Leute, die direkt mit dem Fliegen zu tun hätten. Diese würden noch extra jährlich 150 Euro für eine Flugpauschale löhnen und könnten somit dann die Vereinsflugzeuge fliegen, „wenn sie noch 40 Baustunden im Jahr nachweisen und vier Dienste im Jahr als Flugleiter, Windenfahrer oder Fluglehrer leisten.“

Club-Vorsitzender Sven Bradtke: „Flugplätze auf ehrenamtlicher Basis haben keine Existenzprobleme.“ Quelle: Thomas Hoppe

Es habe sich gezeigt, dass die Flugplätze im Land, die auf ehrenamtlicher Basis geführt werden oder wurden, keinerlei Existenzprobleme mehr hätten, „die anderen schon“, erklärt Sven Bradtke und ergänzt, dass das damit etwas zu tun habe, „dass man mit der allgemeinen Luftfahrt im kleineren Bereich kein Geld verdienen kann.“ Aber mit Hilfe der Sportförderung der Hansestadt und den Landesförderprogrammen ließe sich das in Purkshof bewerkstelligen.

Nicht nur das Fliegen wird beigebracht

Und der Clubchef rechnet vor, dass allein ein Flugleiter rund 60 000 Euro kosten würde. Da jedoch einer nicht reiche, hätte man schon für so einen kleinen Flugplatz wie Purkshof Personalkosten in Höhe von 120 000 Euro im Jahr: „Das geht nur ehrenamtlich!“ Und der heute 51-Jährige verweist auf den „gesellschaftlichen Auftrag“ seines Vereins, den Leuten eine vernünftige Freizeitbeschäftigung zu geben: „Wer hier durchläuft, bekommt nicht nur das Fliegen beigebracht, der kann an Flugzeugen arbeiten, kennt sich aus mit Verfahren, wird schon ab vierzehn an Kfz herangeführt.“

Die Flugplatz-Codes ICAO-Codes dienen zur Identifizierung von Flugplätzen, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen. Sie werden von der Internationalen Zivilen Luftverkehrsorganisation International Civil Aviation Organization ( ICAO) vergeben. Das E steht hier für Nordeuropa, der folgende Buchstabe bezeichnet meist das Land (z.B. ED für Deutschland oder EG für Großbritannien). Deutschland hat sogar zwei erste Kombinationen, wobei ED für zivile und ET für militärische Flugplätze steht. Früher stand ET für die DDR.

Das bestätigt auch der Diplomingenieur Axel Mühlenfeld, der seit zwölf Jahren den Aero-Club Güstrow leitet und mit diesem Verein, der derzeit insgesamt 116 Mitglieder zählt, den Sonderlandeplatz in Güstrow-Bockhorst (EDCU) betreibt.

Während 42 Clubmitglieder direkt dem Flugsport frönen, lassen 23 hier ihre Modellflugzeuge starten. „Wir bilden auch Segelflieger und Motorseglerpiloten aus. Leider bleiben nicht allzu viele wegen ihrer beruflichen Laufbahn dann hier – wir suchen also Nachwuchs“, sagt der 63-Jährige und betont: „Hier lernt man, in der Gemeinschaft umzugehen – allein könnte man das ja alles nur mit viel Geld machen. Hier helfen wir uns aber gegenseitig!“

Güstrower haben Landebahn auf 800 Metern erneuert

Stolz sind die Güstrower auf ihre im Vorjahr erneuerte Hauptlandebahn, die zum Teil auf einer Breite von achteinhalb Metern mit Kunststoffwaben befestigt wurde: „Dafür haben wir rund 800 mal 40 Meter umgebrochen und neu angesät. Jetzt ist das Gras durchgewachsen und die Bahn viel glatter.“

Neues gibt es auch vom Verkehrslandeplatz Wismar-Müggenburg (EDCW) zu vermelden. Hier führen seit Anfang des Jahres Jürgen Haye und Holger Voß die Geschäfte. Sie bieten Rundflüge sowie andere Mitfluggelegenheiten: „Die Dauer und die Richtung werden nach Absprache festgelegt. Wir haben hier auch verschiedene Flugzeuge hangariert, die sich in Privatbesitz befinden“, erklärt Jürgen Haye, der seit 2003 selbst fliegt und seit dem Jahr 2011 eine Ultraleichtflugschule betreibt.

Flugplatz vor den Toren Wismars. Quelle: Ann-Christin Schneider

Für einen dreiviertelstündigen Mitflug ab Wismar veranschlagt der Unternehmer 150 Euro – „auch bis Rügen ran, wohin der Gast will.“ Zu DDR-Zeiten war der Wismarer Platz ein Agrarflugplatz. Derzeit werde an einer neuen Internetpräsentation des Flugplatzes gearbeitet, teilte der Geschäftsführer noch mit.

Zu Informationen über den Sonderlandeplatz Rerik-Zweedorf (EDCR), der laut dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie von der AirPark GmbH in Zweedorf betrieben wird, schrieb Jörg Müller mit einer Mail-Adresse von der Aviation Immobilien GmbH an die OZ: „Wir wünschen keinen Beitrag über den Flugplatz Rerik, auch nicht im Rahmen eines Beitrages über andere Flugplätze. Wir bitten, das zu akzeptieren!“

Von Thomas Hoppe