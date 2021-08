Grevesmühlen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat Fördermittel in Aussicht gestellt, um das Wohngebiet am Ploggenseering in Grevesmühlen umfassend zu sanieren. Dafür wurde das Areal, das Anfang der 1970er Jahre errichtet wurden, als sogenanntes Sanierungsgebiet deklariert.

Nach Angaben der Stadt sollen in den kommenden Jahren sowohl der Schulcampus als auch die Parkplätze, Straßen und Wege sowie eine Fußgängerbrücke über die B 105 umgesetzt werden.

Planungskosten sind gesichert

Der Vorteil bei der Städtebauförderung sei nach Aussage der Stadtverwaltung, dass die Stadt Planungssicherheit habe und somit über einen längeren Zeitraum die geplanten Einzelprojekte umsetzen könne. Die Stadt ist in der Regel mit einem Drittel an den Kosten bei diesem Förderprogramm beteiligt.

Für das laufende Jahr stehen zunächst 562 500 Euro zur Verfügung. Das Geld soll innerhalb der nächsten fünf Jahre für Planungen und erste Projekte ausgegeben werden. 2023 sollen die ersten Bauarbeiten im Ploggenseering beginnen.

Brücke über die B 105 geplant

Neben dem Schulcampus, bei dem sowohl die Regionalschule, die Grundschule als auch die Diakonie neue Gebäude zwischen Wasserturm und Ploggenseering errichtet, gehört auch die Entwicklung des Areal am Ploggensee zu diesem Projekt. Unter anderem plant das DRK Wohnanlagen in diesem Bereich, ob eine Schwimmhalle gebaut wird, klären derzeit die Ausschüsse. Eine Brücke über die Bundesstraße soll den Ploggenseering mit dem Naherholungsgebiet am Ploggensee verbinden.

Von Michael Prochnow