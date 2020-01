Förderverein des Klützer Literaturhauses neu aufgestellt

Klütz

Mit frischem Wind startet der Förderverein des Literaturhauses „ Uwe Johnson“ Klütz ins neue Jahr. Der Vorstand wurde Ende 2019 von der Mitgliederversammlung für drei Jahre neu gewählt, die eigentliche Arbeit beginnt im Januar.

Das Hauptwerk des Schriftstellers Uwe Johnson, Jahrestage, liegt im Klützer Literaturhaus. Quelle: Malte Behnk

„Wir haben uns neu aufgestellt“, so Barbara Stierand, die alte und neue Vereinsvorsitzende. „Aufgrund von Austritten im Vorstand mussten wir vorgezogene Neuwahlen durchführen. Ich bin sehr froh, dass wir nun, zwar etwas abgespeckt, aber kompetent und schlagkräftig wieder durchstarten können.“

Neuer Vereinsvorstand

Neu hinzugekommen sind als Schatzmeisterin Brigitte Kühne und als Beisitzerin Heide Lörcher. Mit von der Partie sind unverändert Barbara Stierand, die als Vorsitzende zum zehnten Mal wieder gewählt wurde, Literaturhausleiterin Dr. Anja-Franziska Scharsich als stellvertretende Vorsitzende, Maria Schultz als Schriftführerin und Eckart Witte als Beisitzer. Auch die Rechnungsprüferinnen Janet Arndt und Maria Kruse wurden von der Mitgliederversammlung bestätigt.

Schulung zu Literarischen Spaziergängen

Der Förderverein des Literaturhauses ist mit aktuell 104 Mitgliedern einer der größten Vereine in Klütz. Los geht die Vereinsarbeit am 18. Januar mit einer Schulung zu den Literarischen Spaziergängen auf den Spuren von Uwe Johnson durch Klütz. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, mehr über die Ähnlichkeiten des fiktiven Städtchens Jerichow aus Uwe Johnsons Roman „Jahrestage“ mit dem realen Städtchen Klütz zu erfahren.

Das Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz. Quelle: Malte Behnk

„ Peter Loeck aus Grevesmühlen, einer unserer erfahrensten Stadtführer, wird die Schulung leiten. Wir haben auch einige Interessenten, die neu im Team mitmachen möchten“, so Stierand. Die Stadtführungen werden regelmäßig von April bis Oktober vom Förderverein angeboten.

Lesung zu Johnsons Todestag

Und viele weitere Aktivitäten folgen. „Zum Todestag von Uwe Johnson am 23. Februar planen wir eine Lesung mit musikalischer Begleitung mit dem Schauspieler Gottfried Richter“, kündigt Anja-Franziska Scharsich an. „Diesmal kommen Zeitgenossen von Johnson zu Wort.“ Weiter geht es dann mit der Festwoche „790 Jahre Klütz“ vom 1. April bis 5. April. „Wir sind auf jeden Fall dabei und werden uns etwas einfallen lassen“, verspricht Barbara Stierand.

Literatursommer ab 5. Juni

Wichtiger Termin für das Literaturhaus und den Förderverein ist die Eröffnung des 17. Klützer Literatursommers am 5. Juni mit einem Benefizgartenfest. „Unter dem Motto ‚Wie das Leben so spielt‘ erwarten wir von Juni bis September wieder viele interessante Autorinnen und Autoren, Musikerinnen und Musiker und freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Gäste“, so Anja-Franziska Scharsich.

Parkfest und Kultournacht

Auch beim Parkfest im Volksparkstadion am 13. Juni wird der Förderverein nicht fehlen und bei der 6. Klützer Kultournacht am 17. Oktober sind das Literaturhaus und der Förderverein mit kulturellen und kulinarischen Angeboten wieder mit von der Partie.

2019 war turbulent

Neben der Wahl des neuen Vorstandes gehört zur jährlichen Mitgliederversammlung auch der Rückblick auf das vergangene Jahr. „Dieses war aufgrund von personellen Wechseln im Literaturhaus und Austritten aus dem Vorstand sehr turbulent“, so Stierand. „Als Co-Arbeitgeber sehen wir uns in der Verantwortung, die personelle Besetzung des Hauses zu gewährleisten. Dies war für uns Ehrenamtler eine große Herausforderung und erforderte einen hohen persönlichen Einsatz über die normale Vereinsarbeit hinaus.“

