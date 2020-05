Förderverein des Klützer Literaturhauses schlägt Alarm

Klütz

Das Literaturhaus „ Uwe Johnson“, bekannt als Ort der Kultur im Klützer Winkel, ist keine Ausnahme. In Corona-Zeiten, in denen bisher noch alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt werden mussten, navigiert das Literaturhaus in schwierigen bis existenzbedrohlichen Gewässern.

„Wegen des Stillstands, der seit März verordnet ist, mussten wir unsere kulturellen Angebote komplett einstellen“, erklärt Barbara Stierand, Vorsitzende des Fördervereins des Literaturhauses. „Zwei größere Gruppenführungen von auswärtigen Gästen sind ausgefallen. Auch die regulären literarischen Führungen, die monatlich stattfinden, können wir erst später im Jahr wieder anbieten.“

Eröffnung des Klützer Literatursommers verschoben

Besonders hart aber, so Stierand, träfe das Literaturhaus die Verschiebung der Eröffnung des Klützer Literatursommers, die für den 5. Juni geplant war. „Das damit verbundene Benefiz-Gartenfest mit einem künstlerischen Programm und etwa 80 Gästen ist jedes Jahr nicht nur eine Gelegenheit, zu feiern. Es werden auch wichtige Einnahmen erzielt, durch Eintrittsgelder, die Tombola, das Büfett oder den Getränkeverkauf.“

Auch wenn die Veranstaltung vielleicht noch zu anderer Zeit in diesem Jahr und in einer anderen Form stattfinden kann, ist sich Stierand sicher, werden weit weniger Einnahmen zusammen kommen als in den Jahren zuvor.

Der Anfang des Jahres neugewählte Vorstand des Fördervereins des Literaturhauses „Uwe Johnson“ in Klütz: Brigitte Kühne, Dr. Anja-Franziska Scharsich, Maria Schultz, Barbara Stierand, Heide Lörcher und Eckart Witte (v.l.). Quelle: Christina Markert

Der Förderverein des Literaturhauses finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Einnahmen aus der aktiven Vereinsarbeit. „Diese Einnahmen durch die kulturellen Angebote, Getränke- und Snackverkauf bei Veranstaltungen, Bücherflohmärkte oder Tombolas, haben wir im Moment einfach nicht“, so Stierand.

Bis Ende Juni ergäbe sich deshalb eine Finanzlücke von circa 2300 Euro in der Vereinskasse. Bezahlt werden müsste jedoch vor allen Dingen das monatliche Gehalt der Angestellten des Literaturhauses, deren Gehalt der Förderverein mit mehren Tausend Euro im Jahr mitfinanziert. Es bestände keine Möglichkeit, so Stierand, von der Ehrenamtsstiftung dafür Gelder zu erhalten, weil es für Personalkosten in der Regel kein Geld gibt.

Finanzielle Unterstützung für das Klützer Literaturhaus dringend gesucht. Quelle: Silke Winkler

Förderverein startet Spendenaufruf

Um über den finanziellen Engpass hinwegzukommen, startet der Förderverein des Literaturhauses „ Uwe Johnson“ nun einen Spendenaufruf. „Mit einer Geldspende wäre uns wirklich sehr geholfen“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

„Jeder Euro hilft und unterstützt das kulturelle Angebot in Klütz und die personelle Aufstellung des Literaturhauses.“ Aufgrund von Gemeinnützigkeit kann der Förderverein Spendenbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt ausstellen.

