Ford fängt auf der A20 bei Lüdersdorf plötzlich Feuer

Lüdersdorf

Ein roter Regenschirm mit weißen Punkten und ein paar Kinderbücher wirken schon fast ein bisschen unwirklich in dem sonst vom Feuer zerstörten Ford. Gegen 17:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Notruf alarmiert. Etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Lüdersdorf auf der A20 meldeten mehrere Anrufer ein brennendes Fahrzeug.

Ein Stück neben dem Fahrzeug steht eine sichtliche geschockte Frau, bei ihr ein fünfjähriges Mädchen. Kurz zuvor saßen die beiden noch in dem Ford Focus mit Herzogtum Lauenburger Kennzeichen, aus welchem nun Flammen schlagen.

Plötz drang Rauch aus dem Motorraum

Während der Fahrt hat die Fahrerin plötzlich Rauch aus dem Motorraum bemerkt und hat das Fahrzeug geistesgegenwärtig auf den Standstreifen gelenkt. Ohne zu zögern hat sie das Fahrzeug verlassen und hat ihre rechts hinten sitzende Tochter aus ihrem Kindersitz geholt.

In der Zwischenzeit haben auch andere Verkehrsteilnehmer das brennende Auto bemerkt und sind zu Hilfe geeilt. Beruhigend kümmern sie sich um Mutter und Tochter, bis die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Herrnburg und Selmsdorf eintreffen. Hohe Flammen schlugen derweil aus dem Ford und die Retter nehmen routiniert die Brandbekämpfung auf.

Auto wurde völlig zerstört

Mit welcher Hitze das Feuer gewütet hat, zeigt sich beim Blick ins Fahrzeuginnere und den Motorraum. Es ist kaum mehr zu erkennen, was einmal Cockpit war und was einmal zum Motorraum gehörte. Nur der rote Regenschirm und ein paar bunte Kinderbücher in der Rückenlehne des Fahrersitzes bilden einen auffälligen Kontrast zu den sonst vom Feuer gezeichneten Zerstörungen im Innenraum.

Mutter und Kind blieben unverletzt. Dennoch wurden sie vorsorglich von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.

Ein Ford Focus fängt auf der A20 bei Lüdersdorf Feuer. Mutter und Kind können sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten

Eine halbe Stunde lang war die Autobahn in Richtung Lübeck voll gesperrt. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der völlig zerstörte Ford musste durch ein Aschleppunternehmen geborgen werden. Die durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogene Fahrbahndecke wurde im Anschluss durch die Autobahnmeisterei in Augenschein genommen.

Von MOPICS