Forever Queen am Sonnabend in Schönberg: Findet das Konzert statt?

Schönberg

Schlechte Nachrichten für Queen-Fans: Die für Sonnabend, 8. Januar, in der Schönberger Palmberghalle geplante Veranstaltung „Forever Queen“ wurde abgesagt. „Lange Monate haben wir darauf vertraut, dass der Winter 2021/22 nicht noch einmal Corona-Absagen nach sich zieht und alles versucht, um wieder regulär veranstalten zu können. Leider müssen wir aber in Folge der weiterhin bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie den für das Frühjahr 2022 geplanten Termin der Show „Forever Queen“ absagen“, teilt der Veranstalter mit. Die gute Nachricht: „Wir konnten bereits erfolgreich mit den Künstlern verhandeln und erfreulicherweise wird es eine Tournee 2022/2023 geben.“ Ob es auch eine Veranstaltung in Schönberg geben wird, ist jedoch unklar.

Kunden können ihre Tickets umzutauschen oder in einen Gutschein umzuwandeln. Dazu können sie sich unter www.resetproduction.de eine neue Show aussuchen oder sich unter 0365/5481830 telefonisch beraten lassen. Die ursprünglichen Tickets müssen in jedem Fall postalisch an folgende Adresse gesendet werden: Reset Production e. K.; Kundenservice; Straße des Friedens 200; 07548 Gera.

Von OZ