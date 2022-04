Forstwirt Jan Huschke zu Amazon-Plänen: Das ist eine ökologische Katastrophe

Grevesmühlen

Jan Huschke, Forstwirt, Landschaftsgärtner und Unternehmer über die Amazon-Pläne zwischen Upahl und Grevesmühlen: „Ich habe lange mit mir gerungen im Hinblick auf die Geheimniskrämerei und Mauschelei unserer Volksvertreter und Lokalpolitiker meine Meinung hinsichtlich Amazon & Co zu äußern. Aber nach dem Beitrag „Hinter den Kulissen von Amazon“ kann ich nicht mehr inne halten.

Sülzetal und Grevesmühlen lassen sich nicht vergleichen

Jan Huschle betreibt seit 20 Jahren ein Garten-Landschaftsbauunternehmen in Grevesmühlen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Ich möchte beginnen mit dem lateinischen Ausspruch „Errare humanum est“ – Irren ist menschlich – in der Hoffnung, dass sie die Entscheidung dieser Verirrung noch revidieren können und wollen. Das so hochgelobte Logistikzentrum von Amazon in Sülzetal befindet sich inmitten eines riesigen Gewerbegebietes vor den Toren der Stadt Magdeburg mit rund 240 000 Einwohnern. In diesem Gewerbegebiet befinden sich die Logistikansiedlungen von Stark, Edeka, Hörmann, Imperial, Rewe etc. um nur einige zu nennen. Der Vergleich, eine Ansiedlung von Amazon in der Größenordnung für Grevesmühlen zu übertragen, hinkt nicht nur, sondern straft uns als Touristikland Lügen. Wir reden hier nicht von blühenden Landschaften, sondern von einer Tropedierung derselben und jeglicher Nachhaltigkeit. Von einer großflächigen Zerstörung und Versiegelung kostbaren Ackerlands und wertvoller Natur.

Wo bleibt unser Schrei nach weniger Konsum zugunsten des Klimas, unser Ruf nach Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt und Natur? Wo sind die hehren Ziele betreffs geringerer Emissionen bei gleichzeitigem sanften Tourismus geblieben? Aus meiner Sicht als Forstwirt und Landschaftsgärtner grenzt es an eine ökologische Katastrophe, wie mit unserem Land und unserer Umwelt umgegangen wird.

Argumente sind nicht nachvollziehbar

Bezugnehmend auf den Artikel „Hinter den Kulissen von Amazon“ konnte der Bürgermeister von Sülzetal überhaupt keine schlüssigen positiven Argumente aufführen. Was sollen mir solche banalen Aussagen sagen? Ich zitiere: „Ich war anfangs skeptisch, habe meine Meinung aber geändert.“ „Mit der Heimlichtuerei läuft es nun mal so, da kann man nichts ändern.“ „Wir mussten Hamster umsiedeln, das war das größte Problem.“ „Es ist hochwertiger Ackerboden versiegelt worden, das ist schade.“ Mit solchen Argumenten kann man nicht allen Ernstes und sehenden Auges den nächsten ökologischen Wahnsinn rechtfertigen.

Wir sollten uns wieder auf das besinnen, was unser Land und die Menschen hier ausmacht. Einen angemessenen Tourismus, die Liebe zur Natur und Nachhaltigkeit. Ein Land zum Leben. Und wir sollten alles versuchen, diesen aberwitzigen, globalen Konsumrausch nicht noch zu forcieren, bei dem wenige Menschen auf Kosten anderer unsägliche Reichtümer anhäufen.

Ich hoffe inständig, dass der Spruch „Alea iacta est“ (Die Würfel sind gefallen) noch nicht zutrifft. Denn dann sehe ich nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein infrastrukturelles Fiasko auf uns, unsere Bürger und unsere Stadt im wahrsten Sinne des Wortes zurollen. Schließen möchte ich mit Heinrich Böll: „Widerstand ist kein Recht, er ist eine Pflicht, jedem Menschen mitgegeben.“

Jan Huschke

Von Michael Prochnow