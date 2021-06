Warnow

Vögel faszinieren Kristin Schnell. Sittiche, auch Wachteln oder Diamanttauben. Auch wenn Letztere, wie sie sagt, besonders schwierig zu inszenieren sind. Mit künstlerischen Fotografien von Vögeln startet Kristin Schnell (52) gerade durch, bei internationalen Wettbewerben und auf Ausstellungen weltweit.

Fotos aus der Serie „Birds on Stage“ brachten ihr im vergangenen Jahr Bronze beim Prix de la Photographie Paris und Auszeichnungen bei den International Photography Awards (ipa) und den Tokyo International Foto Awards (tifa). Ein Umstand, den sie „erstaunlich erfreulich“ findet. Vor dem Hintergrund, dass diese Art von künstlerischem Ausdruck einer noch relativ jungen Phase in Schnells fotografischem Schaffen entspringt.

Berlin, Hamburg, Nordwestmecklenburg

Vor zwei Jahren zog es die Fotografin, die in der Pfalz geboren wurde und lange Jahre in Hamburg und Berlin lebte, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Neurochirurgen Petr Beneš, nach Nordwestmecklenburg. Konkret nach Warnow, nicht weit entfernt vom Ostseestrand Boltenhagens und der Wohlenberger Wiek. Sie fühlt sich wohl hier, sagt sie. Der Kontakt zu den unmittelbaren Nachbarn sei unkompliziert, Berlin und Hamburg jederzeit erreichbar.

Zwei Pfauen wohnen mit auf dem großen Grundstück, dessen Einfahrt ein wenig versteckt liegt. Und auch Schnells neue Supermodels, die Sittiche, leben auf dem Hof. In einer großen Voliere, deren Tür allerdings offen steht.

Vögel in Gefangenschaft kann sie nicht ertragen, sagt Schnell. „Meine Vögel sind inzwischen zahm, die fliegen auch nicht weg.“ Dennoch, einfach sei es nicht, mit Gefiederten zu arbeiten. Mittags halten sie gern Siesta, wollen auf keinen Fall gestört werden. Manchmal ist das Wetter nicht nach ihrem Geschmack, manchmal sind sie aus unerfindlichen Gründen nicht gut aufgelegt.

Werbung, Mode, Kunst

Mit menschlichen Models, sagt Schnell, sei die Arbeit unkomplizierter. Viele Jahre fotografierte sie für große Werbekampagnen. Internationale Konzerne buchten sie: McDonalds, Meica, NUK, Tschibo, Aldi. Auch in der Presselandschaft ist Kristin Schnell keine Unbekannte. Verschiedene Cover für das Magazin „Stern“ entstanden unter ihrer Mitwirkung. Im Bereich Kinderfotografie und Kindermode avancierte sie zur gefragtem Expertin, fotografierte unter anderem für die renommierten Kataloge von Fitz/Jako-o.

Und nun ist es die Kunst, die Schnells Herz höher schlagen lässt. Künstlerische Fotografie im Zusammenhang mit Tieren. Dabei geht es ihr nicht nur um ihre Vögel. Auch wenn sie definitiv zu ihren Lieblingsmotiven gehören. Sie sei immer bereit, den Reigen ihrer tierischen Modelle zu erweitern. Jedoch müssen die Tiere schon bis zu einem gewissen Grad inszenierbar sein.

Schnell will nicht nur einfach „schön fotografieren“. Sie will Stories mit ihren Bildern erzählen. Auch deshalb hat sie sich im vergangenen Jahr um die Teilnahme an der Lens Culture Masterclass in Amsterdam beworben. Dort werden jährlich nur zwölf Fotografen und Fotografinnen für ein halbes Jahr unterrichtet. Kristin Schnell war dabei.

Storytelling

„Amsterdam hat viel gebracht“, sagt sie. Jetzt fühlt sie sich in der Lage, die Geschichten der Tiere zu erzählen. Die von Vögeln, aber zum Beispiel auch die Geschichten der Tiere auf dem Seefelder Lottihof in Nordwestmecklenburg. Ein Tiergnadenhof, zu dem Schnell Kontakt aufnahm. Heraus kam die Fotoserie „Not Good Enough“.

Schnell findet es „abartig“, wie achtlos viele Menschen oft mit Tieren umgehen. Nicht nur, was die Massentierhaltung angeht. Im Gegenzug findet sie es großartig, wie man auf dem Lottihof für alte, kranke, malträtierte oder zumindest lange missachtete Tiere sorgt.

Einige von Schnells Tierfotografien werden ab dem 9. Juni in Schwerin in einer Ausstellung des Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern im Schleswig-Holstein-Haus zu sehen sein. Und auch was die internationale Karriere der Fotokünstlerin angeht, geht es wieder einen Schritt weiter. Eines ihrer Fotos ist jetzt auf einer großen internationalen Ausstellung in den USA, im Florida Museum of Photographic Arts (FMoPA), zu bewundern. Der Ziegensittich mit der magischen, roten Kugel.

Von Annett Meinke