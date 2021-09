Eva und Klaus Heinzelmann sind von Frankfurt am Main nach Klütz (Nordwestmecklenburg) gezogen und in ihrer neuen Heimat schon richtig angekommen. Auch ihr künftiger Nachbar Andreas Uphues zieht neu nach NWM und lobt: „Man wurde hier mit offenen Armen empfangen.“ Die Neubürger sind Teil eines positiven Trends in Nordwestmecklenburg.