Freibad Grevesmühlen: Krönender Abschluss einer bescheidenen Saison

Grevesmühlen

Lufttemperatur: zwölf Grad Celsius. Wassertemperatur: minimal wärmer mit 13 Grad Celsius. Und dann war da die Wette zwischen Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler und dem Niederlassungsleiter der Grevesmühlener Firma Benthack, Ronny Ulrichs. Mitgehangen, mitgefangen: Wenn das Stadtoberhaupt die Badehose dabei hat, muss auch der Niederlassungsleiter ins Wasser und die neue Rutsche im Freibad einweihen. Und so war es dann am Ende auch.

Maya Kebschull hat den Spaß lieber auf den Sommer verschoben. „Mir ist es zu kalt“, sagte die Regionalschülerin aus Wotenitz am Donnerstagnachmittag. Sie ist die Ideengeberin für die neue Attraktion im Freibad, die in der Woche vor den Oktoberferien montiert worden war.

Freut sich auf den Sommer: Maya Kebschull hatte die Idee, dass das Freibad eine neue Rutsche bekommt. Quelle: Jana Franke

„Wir haben leider den Sommer verpasst, aber früher war es nicht möglich“, erklärte Lars Prahler. Der hatte Anfang des Jahres zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen – mit der Frage: Was würden Kinder und Jugendliche mit 10 000 Euro für die Stadt tun? Mehrere Vorschläge gingen ein. Maya wünschte sich eine Rutsche fürs Freibad, reichte sogar eine Kostenrechnung dazu. Das überzeugte die Jury am Ende und ihre Idee setzte sich durch.

Rutsche größer dank Benthack-Stiftung

„Ich hatte gedacht, dass die Rutsche viel kleiner sein wird“, wundert sich Maya. „So ist sie noch viel cooler!“ Dass sie nun eine Nummer größer ist, verdanken die Stadt und das Freibad der Benthack-Stiftung. Die packte zu den 10 000 Euro nämlich noch einmal die gleiche Summe oben rauf. Und weil auch im Unternehmen „mitgehangen, mitgefangen“ gilt, probierte ebenso Geschäftsführer Benthack-Geschäftsführer Carsten Mandrys die Rutsche aus. „Ich übernehme Mayas Rolle“, scherzte er, nachdem das Mädchen einem Bad klar eine Absage erteilte.

Benthack unterstützte bereits mehrere Projekte in Grevesmühlen und Umgebung. Im Jahr 2014 sponserte die Stiftung 10 000 Euro für die Restaurierung der Winzer-Orgel in der Friedrichshagener Kirche. 2011 unterstützte sie mit 20 000 Euro den Ausbau des Grevesmühlener Kirchturms mit seiner Aussichtsplattform, von der aus Besucher in alle vier Himmelsrichtungen schauen können. „Außerdem spenden wir als Filiale regelmäßig Geld an verschiedene Vereine und die Feuerwehr“, resümierte Ronny Ulrichs. „Wir sind regional verwurzelt und unterstützen somit auch gern die Region“, begründete Carsten Mandrys.

Verrücktes Jahr fürs Freibad

Das Jahr verlief für den Freibadverein – wie für viele andere Vereine auch – alles andere als normal. So kann die offizielle Einweihung der neuen Rutsche als krönender Abschluss für eine bescheidene Saison gesehen werden. „Wir haben zumindest keine Schulden gemacht und mussten auch unsere Rücklagen nicht angreifen“, zieht der Vereinsvorsitzende Benny Andersson positive Aspekte aus dem Corona-Jahr. Durch die Soforthilfe des Landes und eine Finanzspritze von der Stadt stehe der Verein noch auf gesunden Füßen. „Einnahmen gab es auch mit den Werbeschildern am Steg. Die Firmen haben gezahlt, obwohl die Saison nicht wie gewohnt verlief“, bedankte er sich.

Benny Andersson, Vorsitzender des Freibadvereins Quelle: CDU Ortsverband GVM

Hat das Freibad am Ploggensee sonst von Mai bis mindestens Ende August geöffnet, kamen in diesem Jahr durch Corona nur insgesamt sieben Wochen zusammen – unter erschwerten Bedingungen. „Mit dem Hygienekonzept sind kluge Ideen entwickelt worden“, freute sich Lars Prahler und bedankte sich zeitgleich für die geleistete Arbeit. So gab es separate Ein- und Ausgänge im Freibad und die Badegäste durften nur über den Strand ins Wasser und über den Steg an Land.

Die Gästezahlen sind dagegen traurig. „Wir kommen nicht einmal auf 5000 Besucher“, so Benny Andersson. Darunter sind auch die Teilnehmer der Schwimmkurse der Schulen. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2018 zählte der Verein 18 500 Badegäste. Ein Jahr später knapp 15 000. Aber was soll 2020 in sieben Wochen und mit einer begrenzten Besucheranzahl auch zusammenkommen? „Im nächsten Jahr wird alles besser“, zeigte sich der Vereinsvorsitzende optimistisch.

Schwimmkurse nächstes Jahr günstiger

Durch die Pandemie konnten die Gelder aus der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ von 2019 nicht abgerufen werden. Leser spendeten seinerzeit für die Finanzierung der Schwimmkurse in den Sommerferien, doch die konnten nur bedingt angeboten werden. „Das verschieben wir ins nächste Jahr“, verspricht Benny Andersson. Dann zahlt jeder Teilnehmer für den Schwimmkurs nur 25 statt 60 Euro.

Wie es um die kommenden Veranstaltungen im Freibad steht, kann Benny Andersson nicht sagen. „Wir wissen noch nicht, ob die Feuerwerks-Vorführung stattfinden kann und ob wir zum Tannenbaum-Verbrennen einladen können“, blickt er voraus. Mehr Hoffnung hat er, was den Triathlon Aluman und die Badewannenregatta im kommenden Sommer betrifft. „Es blutete uns das Herz, als wir diese Veranstaltungen für dieses Jahr absagen mussten“, gestand er.

Von Jana Franke