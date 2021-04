Freibad in Grevesmühlen: Lockdown statt Saisoneröffnung 

Grevesmühlen

Alles neu macht der Mai. Auch die Badesaison in Grevesmühlen und Schönberg. So ist es in normalen Jahren. Doch wegen Corona ist auch das diesmal anders. Das Freibad in Grevesmühlen und das Naturbad in Schönberg werden deutlich später öffnen als sonst.

„Wir dürfen nicht aufmachen“, erklärt Benny Andersson, Vorsitzender des Vereins Unser Freibad Grevesmühlen. Er bedauert: „Wir wissen überhaupt nicht, wie es in diesem Jahr wird.“ Bereits jetzt ist aus Sicht des Vorsitzenden klar: Im Mai wird die Saison nicht starten können. Der Verein stehe in Kontakt mit der Stadt und konsultiere sich regelmäßig mit der DRK-Wasserwacht. Grundsätzlich wolle der Verein das Freibad am Ploggensee öffnen – aber nur, wenn es möglich und vertretbar ist.

Vorsitzender gegen Privilegien für Geimpfte

Noch steht nicht fest, welche Corona-Regeln in einigen Wochen für Freibäder in Mecklenburg-Vorpommern gelten werden. In Grevesmühlen kommt nach Benny Anderssons Auskunft jedenfalls keine Öffnung unter der Maßgabe infrage, dass sich die Besucher auf Covid-19 testen lassen müssen. „Das machen wir nicht“, stellt der Vorsitzende klar. Das wäre zu aufwendig für den Verein und die Badegäste. Nur Geimpfte ins Freibad zu lassen, wäre nach Benny Anderssons Meinung auch nicht das Richtige. Er sagt: „Das wäre aus meiner Sicht Diskriminierung.“ Der Verein Unser Freibad Grevesmühlen will sich wie gewohnt für alle Bürger engagieren.

Michael Heinze, Vorsitzender des Vereins Badeteich Schönberg, klärt mit dem Gesundheitsamt ab, wann und wie das Naturbad in seiner Heimatstadt eröffnen kann. Einen Arbeitseinsatz zur Vorbereitung der Saison gab es bereits. „Das lässt sich mit kleiner Besetzung machen“, erläutert Heinze. Weitere Einsätze sollen folgen.

Land verbietet Öffnung der Freibäder bis 22. Mai

Die Mitglieder werden frühestens am 23. Mai die Tore für Gäste öffnen können. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage erläutert, gilt bis 22. Mai die am 20. April erlassene Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, in der es heißt: „Im Freien angelegte Badeanstalten im Sinne von Freibädern sowie Schwimm- und Badeteiche mit Wasseraufbereitung sind für den Publikumsverkehr geschlossen.“ Das gilt für das Freibad in Grevesmühlen ebenso wie für das Naturbad in Schönberg, dessen Wasser durch einen Pflanzenfilter fließt.

Das Naturbad in Schönberg schlummert noch im Winterschlaf. Bereits 2020 startete die Saison wegen Corona später als sonst. Quelle: Jürgen Lenz

Könnte der Badeteich-Verein in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn der Start der Saison immer weiter verzögert wird? Der Vorsitzende antwortet: „Wir bewegen uns am Rande der Schwierigkeiten.“ Die Eintrittsgelder und Zuschüsse der Stadt sind zwar große Posten in der Bilanz des Vereins, er muss aber auch auf Spenden und Werbeeinnahmen hoffen. „Es hängt sehr viel von den Unternehmen hier in Schönberg ab“, betont Michael Heinze.

In Grevesmühlen sieht Benny Andersson den Freibadverein auch in diesem Jahr gut aufgestellt. Finanzielle Probleme gebe es auf keinen Fall, sagt er. Der Verein werde 2021 gut überleben.

Kontroverse um die Saison 2020

Ohne Kontroversen ist aber auch das Vereinsleben der Freibadfreunde nicht. Bernd Mickan, der sich bereits viel in der Gemeinschaft engagiert hat, fragt, warum im vorigen Jahr nicht alle Mitglieder in die Entscheidungsfindung einbezogen wurden, als darum ging, das Freibad im August nur an den Wochenenden zu öffnen. Auch bei mehreren anderen wichtigen Angelegenheiten habe es keine Teambesprechung gegeben und es sei nicht das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht worden. Benny Andersson antwortet für den Vorstand: „Wir haben wirklich oft die Helfer in Entscheidungen einbezogen.“ Auch Ende Juni sei das passiert. Schon da sei klar gewesen: Alle 14 Tage muss, je nach dem Stand der Pandemie, neu entschieden werden. Darauf hatten sich auch der Verein und die DRK-Wasserwacht Grevesmühlen geeinigt. Das bestätigt der Vorsitzende der Wasserwacht, Frank Schuster.

Besucherrekorde dank Hitzesommer 18 500 Besucher zählte der Verein Unser Freibad Grevesmühlen 2018. Das ist der bisherige Rekord am Ploggensee. 2019 kamen 15 000 Badegäste. Im vorigen Jahr waren es nach Auskunft des Vorsitzenden weniger als 5000. Ursache des Rückgangs: Wegen Corona öffnete das Freibad nur sieben Wochen – und das unter erschwerten Bedingungen. Veranstaltungen wie die beliebte Badewannenregatta musste der Verein ganz absagen. Corona machte aber auch dem Verein Badeteich Schönberg zu schaffen. Seine Mitglieder zählten 2020 deutlich weniger Gäste als sonst. 6500 Besucher waren es nach 8000 im Jahr 2019. Der Hitzesommer 2018 brachte auch in Schönberg den bisherigen Besucherrekord: 9500 Gäste in einer Saison.

Bernd Mickan fragt jetzt, aus welchen Gründen der Vorstand nicht in der Lage sei, zu entscheiden, ob „diese problematische Saison“ ein Thema auf der nächsten Mitgliederversammlung sein wird. Benny Andersson antwortet, jedes Treffen habe den Tagesordnungspunkt „Sonstiges“. Es wäre möglich, das Thema dort aufzunehmen. Bernd Mickan argumentiert dagegen, es gehe um einen wichtigen Punkt, der bereits feststehe und auf der Einladung ausdrücklich genannt werden solle. Dann wüssten die Mitglieder vorher Bescheid, um was es gehen wird. Bernd Mickan sagt: „Ich hoffe, dass zur nächsten Mitgliederversammlung möglichst viele Mitglieder erscheinen werden, um die Problematiken des letzten Jahres ausführlich zu diskutieren.“

Mitgliederzahlen in Grevesmühlen und Schönberg steigen

Die Mitgliederzahl des Vereins Unser Freibad Grevesmühlen steigt nach Auskunft von Benny Andersson. „Es sind jetzt knapp 50“, sagt er. 2017, als Jürgen Bühring noch Vorsitzender war, seien es circa 35 gewesen.

Ebenfalls über Zuwachs freut sich Michael Heinze. Seine Bilanz: „Unser Verein hat jetzt 26 Mitglieder.“ Das sind fünf mehr als vor einem Jahr.

Von Jürgen Lenz