Schönberg/Grevesmühlen

Endlich wieder Badefreuden in Grevesmühlen: Die Monate der Ungewissheit sind vorbei. Am Sonnabend, den 19. Juni, um 10 Uhr startet die Saison im Freibad. Das kündigt Benny Andersson, Vorsitzender des Freibadvereins, an.

Er sagt: „Wir finden es super, dass die Freibäder wieder öffnen können.“ Möglich machen das die Corona-Lockerungen, die die Schweriner Landesregierung unlängst beschlossen hat. Ende April bedauerte Benny Andersson noch: „Wir dürfen nicht aufmachen. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie es in diesem Jahr wird.“

Freibad in Grevesmühlen öffnet pünktlich zum Ferienbeginn

Jetzt ist klar: Das Freibad am Ploggensee öffnet pünktlich zum Beginn der Sommerferien. „Wir haben dann jeden Tag von 10 bis 18 Uhr auf“, kündigt der Vorsitzende des Vereins „Freibad Grevesmühlen“ an.

Wie in den Vorjahren wird es auch dieses Mal Schwimmkurse geben. Reinhard Galda und die DRK-Wasserwacht Grevesmühlen bieten sie nach Auskunft von Benny Andersson an. Der Vorsitzende erläutert: „70 Prozent der Plätze sind bereits vergeben.“ Über den aktuellen Stand informiert der Verein auf seiner Internetseite www.unser-freibad.de. Mindestalter der Schwimmschüler: sechs Jahre. „Es läuft alles über den Freibadverein“, erläutert Benny Andersson. Er freut sich darüber, dass der Verein alle Kurse für 25 statt 60 Euro anbieten kann. Möglich machen das Spenden von Lesern der OZ für die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude.“

„Wir finden es super, dass die Freibäder wieder öffnen können“, sagt Benny Andersson, Vorsitzender des Freibadvereins Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Ebenso günstig sind die Eintrittspreise fürs Freibad am Ploggensee. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kommen für einen Euro rein, Erwachsene für zwei. „Wir hoffen auf schönes Wetter“, sagt Benny Andersson.

Hausmeister: „Die Kinder warten schon. Sie wollen baden.“

Darauf hofft auch Michael Heinze, Vorsitzender des Vereins „Badeteich Schönberg.“ Er lädt am Sonnabend, den 12. Juni, um 14 Uhr zum Anbaden ins Naturbad ein. „Es wird Zeit, der Sommer ist da“, sagt Michael Heinze. Die Nachfrage ist nach Auskunft des Hausmeisters Fred Hauser groß. Er erklärt: „Die Kinder warten schon. Sie wollen baden.“ Das Naturbad am Stadtrand von Schönberg öffnet montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr und am Wochenende von 13 bis 19 Uhr. Kinder und Jugendliche zahlen einen Euro, Erwachsene drei.

Für das Naturbad in Schönberg und das Freibad in Grevesmühlen gelten nach dem Beschluss der Landesregierung dieselben Corona-Regeln. Die Betreiber müssen ein behördlich genehmigtes Schutz- und Hygienekonzept haben. Michael Heinze sagt: „Im Prinzip sind es dieselben Auflagen wie im letzten Jahr.“ Badegäste und Mitarbeiter müssen einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten – sowohl an Land als auch im Wasser. Jeder Besucher hat sich registrieren zu lassen – entweder mithilfe der Luca-App oder schriftlich.

In der Toilettenanlage dürfen sich maximal zwei Badegäste aufhalten. „Wir haben auch die Auflage, die Umkleideräume geschlossen zu halten“, ergänzt der Vorsitzende des Badeteichvereins. Er ist zuversichtlich: „Es ist möglich, alle Auflagen einzuhalten. In diesen Zeiten muss man flexibel sein.“

Von Jürgen Lenz