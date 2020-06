Freibadverein Grevesmühlen sucht dringend Ehrenamtliche

Grevesmühlen

Die Saison im Freibad ist mit der Corona-Krise gefährdet, verdeutlicht Rose Sievers. Die 61-Jährige aus Grevesmühlen ist seit 2017 Mitglied im Freibadverein und vor einem Jahr zur Stellvertreterin gewählt worden.

Sie kennt die vielen Ehrenamtlichen, die im Sommer die Badesaison am Ploggensee absichern, und weiß deren Arbeit zu schätzen. Doch in Corona-Zeiten fallen nun viele aus, da sie zur Risikogruppe gehören. Deshalb ein dringender Appell an die Bevölkerung: Wer kann helfen? Mindestens drei Ehrenamtliche werden gesucht.

Rose Sievers ist in Grevesmühlen geboren und war schon als Kind und später mit ihrem Nachwuchs – sie hat eine Tochter und einen Sohn – gern in der Badeanstalt. Die 61-Jährige ist stolze Besitzerin eines Labradoodles und fünffache Oma. Beruflich ist sie stundenweise in einem Steuerbüro und im Büro ihres Sohnes tätig. Er hat den Malerbetrieb seines verstorbenen Vaters übernommen. Fit hält sich Rose Sievers im Fitnessstudio.

Von Jana Franke