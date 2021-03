Wismar

Geraten die Corona-Impfungen in Mecklenburg-Vorpommern aus den Fugen? Mal fehlt es an Impfstoff, mal sind Dosen übrig, mal gibt es plötzlich viele Termine, mal spielen die Prioritäten eine Nebenrolle.

Jüngstes Beispiel: Am Montagnachmittag meldete der Landkreis Nordwestmecklenburg, dass es für Dienstag am Impfzentrum in Wismar noch über 200 freie Impftermine gibt. Freie Kapazitäten seien auch am Donnerstag in Wismar und im Impfzentrum Grevesmühlen vorhanden. Das habe sich nach der Rückmeldung von der Landeshotline bei den für diese Woche gebuchten Impfterminen für den Biontech-Impfstoff herausgestellt, so Landkreis-Sprecher Christoph Wohlleben.

Und so wurde ab Montagnachmittag ermuntert, die Impfhotline (03 85/20 27 11 15) anzurufen. Wohlleben: „Personen mit einer Impfbenachrichtigung, die es in den vergangenen Wochen vergeblich bei der Hotline versucht haben, haben jetzt die Gelegenheit, noch kurzfristig einen Termin zu vereinbaren.“ Vor allem über 80-Jährige dürfen sich angesprochen fühlen. Mit der Meldung glühten offenbar die Telefondrähte.

Spontanes Glück

Eine Frau vom Ostseeblick rief am Montagabend für ihren Mann (80) an, der mit dem Buchstaben M noch kein Schreiben vom Lagus (Landesamt für Gesundheit und Soziales) hat. Antwort: Dann brauche er gar nicht erst zu kommen, schildert die Frau. Doch sie ließ sich davon nicht entmutigen. Am Dienstag um 8.06 Uhr schrieb sie per Whatsapp dem OZ-Reporter: „Wir sitzen schon im Wartebereich. Sind problemlos angenommen worden. Melde mich nach dem Piks.“

45 Minuten später kam die Vollzugsmeldung. „Mein Mann hat den Piks. Die Soldaten sind supernett, die Warteräume waren gut voll, es ging aber zügig voran.“ Auch der Mann ist begeistert: „Das lief alles generalstabsmäßig ab. Ich bin von der Organisation sehr angenehm überrascht.“

Termin für Donnerstag

Martin Borchmann rief am Dienstagvormittag ohne das Lagus-Schreiben bei der Impfhotline an. Nach 15 Minuten Geduld bekam er einen Impftermin für Donnerstag. Am 1. Februar wurde der Wismarer 80. Der Buchstabe ist inzwischen längst durch. Darum hakte er nach der OZ-Meldung nach. Seine Frau (78) muss sich hingegen noch gedulden. Auf seine Anfrage gab es keine positive Reaktion, weil seine Frau zur Gruppe 2 gehöre.

Eine Anruferin beklagt, dass jeder etwas anderes sage, der Überblick verloren gehe und die Unsicherheit in der Bevölkerung zunehme. Ein anderer Anrufer (85) mit dem Anfangsbuchstaben H im Nachnamen schildert ein positives Beispiel. Er habe bei der Impfhotline mit Lagus-Schreiben wegen seines Impftermins nachgefragt und wollte wissen, ob auch seine Lebenspartnerin (80) mit dem Buchstaben S – eigentlich erst in ein paar Wochen an der Reihe – auch geimpft werden könne. „Das hat geklappt, so müssen uns die Kinder nicht doppelt zum Impfen fahren“, freut sich der Wismarer.

Unverständnis wegen freier Termine

Unterdessen gab es auf der Facebookseite der OZ Wismar eine Reihe von Reaktionen auf die Meldung zu den freien Impfterminen. So schreibt Kerstin Schlösser: „Ich kann das nicht verstehen. Es gibt immer noch Menschen, die keine Benachrichtigung zur Impfung bekommen haben, aber zu der Risikogruppe gehören! Dann sind aber Impftermine frei?“ Jana Vetter meint: „Traurig, aber warum werden dann nicht Lehrkräfte, Personen mit Vorerkrankung oder Feuerwehrleute rangeholt.“

Von der Berufsfeuerwehr Wismar sind inzwischen 25 Mitarbeiter geimpft worden. Diese wurden vorgezogen, weil es am 12. Februar freie Impfdosen gegeben haben soll. Der Landkreis fragt inzwischen alle freiwilligen Feuerwehren nach der Impfbereitschaft ab, um bei Bedarf reagieren zu können. Grundsätzlich sind die Feuerwehren der Gruppe 3 zugeordnet. Aktuell wird die Gruppe 1 geimpft.

Sandra Poschadel würde es gut finden, wenn Verkäuferinnen geimpft werden würden. Das meint auch Elke Kreetz: „Alle, die im Handel tätig sind, sind wohl am wichtigsten.“ Anders Sandra Rieck: „Erst mal die alten Leutchen, die – wie meine Eltern und viele andere – auf ihre Einladungen in alphabetischer Reihenfolge warten!“ Für Kerstin Leuschner sind die plötzlich freien Impftermine unverständlich: „Viele unserer Patienten sind über 80 und haben noch nicht mal die Einladung.“

Für zusätzliche Verärgerung sorgte am Montag eine Meldung zu Astrazeneca-Impfdosen. Diese erhalten Menschen im Alter bis 64. In Nordwestmecklenburg waren von 150 möglichen Impfterminen nur 26 gebucht, wie ein Kreissprecher mitteilte. Die Freigabe des Präparats für weitere Berufs- und Personengruppen erscheine wünschenswert. In Nachbarkreisen gab es ein ähnliches Bild. Der Ruf nach weniger Bürokratie und mehr Flexibilität bei der Impfreihenfolge wird lauter.

Am Dienstag hat das Schweriner Kabinett den Astrazeneca-Impfstoff für Menschen der Prioritätsgruppe 2 freigegeben. Dazu zählen Lehrer, Erzieher, Haus- und Fachärzte und ihr Personal sowie chronisch Kranke.

