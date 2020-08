Freikarten für Zirkus Frank: Das sind die Gewinner

Grevesmühlen

Fünf OZ-Leser dürfen sich über Freikarten für den Zirkus Frank freuen. Die Familie Frank/Sperlich ist vom 28. bis 30. August auf dem Festplatz am Ploggensee in Grevesmühlen zu Gast. Es galt, eine Mail an die Redaktion zu schicken. Die Glücksfee zog unter den vielen Einsendungen folgende Personen: Sandra Ptucha aus Grevesmühlen, Uta Reimann aus Grevesmühlen, Ruben Reppenhagen aus Wotenitz, Juliane Kröncke aus Groß Schwansee und Kerstin Ehlers aus Grevesmühlen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Premiere am Freitag startet um 17 Uhr. Zum Start in Grevesmühlen ist Familientag. Heißt: Erwachsene zahlen den Kinderpreis auf allen Plätzen. Weitere Vorstellungen sind einen Tag später um 15 und um 18.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 14 Uhr. Sonntag haben Papas freien Eintritt und zur 11 Uhr-Vorstellung erhält jedes Kind ein Überraschungsgeschenk.

Anzeige

Für alle Vorstellungen gilt: Aufgrund der Corona-Regeln werden die Gäste gebeten, Karten vorab telefonische unter der Telefonnummer 01520/9471141 zu reservieren. Die Gäste erwartet Unterhaltung für alle Generationen, Clowns und Jongleure, Livemusik und waghalsige Artisten – ein bunt gemischtes Programm mit klassischen und neuen Darbietungen der Zirkus-Kunst.

Weitere OZ+ Artikel

Das könnte Sie auch interessieren: Manege frei: So lebt die Zirkusfamilie Frank/Sperlich

Von Jana Franke