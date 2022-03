Wismar

Er hatte ein gutes Gefühl nach den Abschlussprüfungen, doch mit solch einem sensationellen Notendurchschnitt rechnete er nicht: Falk Heuer aus Grevesmühlen wurde bei der Freisprechung der Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg-Wismar am Freitagnachmittag in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar mit 1,0 als Jahrgangsbester aus seiner Lehrzeit verabschiedet. Das machte nicht nur ihn stolz, sondern auch Opa Hermann Heuer (79) und Papa Frank Heuer (55).

Falk Heuer lernte den Beruf des Sanitärtechnikers im Familienbetrieb seines Onkels Ralf Heuer. Der übernahm ihn einst von seinem Vater Hermann Heuer. Mit Bruder Frank Heuer als Meister, seinem Neffen, einem weiteren Gesellen und einer Bürokraft bilden sie ein schlagkräftiges Team. Den Betrieb selbst gibt es bereits seit 1892. Opa Hermann hatte sich immer gewünscht, dass sein Enkel Falk in seine Fußstapfen tritt, aber am Ende sollte es sein eigener Entschluss sein, ob er den Beruf tatsächlich erlernen möchte. „Ich bin in der Firma groß geworden und für mich war schnell klar, dass ich den Beruf erlernen möchte“, bekräftigt der frisch gebackene Geselle, dass es tatsächlich sein eigener Entschluss war.

Ausgezeichnete Azubis Vier von insgesamt 48 Auszubildenden in der Winterprüfung 2021/22 haben mit „gut“ bestanden: Eric Westphal (Firma Jan Boyko in Dorf Mecklenburg) und Cedric Mett (Schüler GmbH & Co. KG Schönberg) im Fachbereich Anlagenmechaniker für Sanitärtechnik, Sam-Luca Kreffta (TLB Haustechnik GmbH Schönberg) im Fachbereich Anlagenmechaniker für Heizungstechnik und Gordon Heyde (Firma Mathias Heyde in Metelsdorf) im Fachbereich Kraftfahrzeug-Mechatroniker.

Acht Azubis durchgefallen

Insgesamt 46 Auszubildende aus den Gewerken Metallbau, Kraftfahrzeugmechatroniker, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Friseur, Maler und Lackierer, Bauten- und Objektbeschichter sowie Hochbaufacharbeiter und Maurer erhielten am Freitag nach bestandener Prüfung ihre Gesellenbriefe, davon vier Wiederholer. Acht waren in der Winterprüfung 2021/22 durchgefallen, fünf alleine in der Fachrichtung Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Falk Heuer bestand als Einziger mit „sehr gut“, vier Azubis mit „gut“, 21 mit „befriedigend“ und 20 mit „ausreichend“.

Zur Galerie 46 von 54 Azubis bestanden die Winterprüfung. Nicht alle erschienen am Freitagnachmittag zur Freisprechung in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar. Der Beste erreichte einen Notendurchschnitt von 1,0.

„Coronabedingt musste die Ausbildung unter erschwerten Bedingungen ablaufen“, erklärt Jochen Schulte, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit. Aber: „Den Gesellinnen und Gesellen stehen jetzt beruflich hervorragende Chancen und Perspektiven in Mecklenburg-Vorpommern offen. Fachkräfte werden gesucht, um weiterhin die hohe Qualität des Handwerks in Mecklenburg-Vorpommern aufrechtzuerhalten.“ Er verwies auf die Planungen des Landes, die Programme „Meister-Extra“ für einen erfolgreichen Meister-Abschluss und „Meisterprämie“ für Unternehmensübernahmen weiterzuführen. Beim „Meister-Extra“ erhalten Absolventen 2000 Euro für einen erfolgreichen Abschluss, für die 50 Besten eines Gewerkes gibt es zusätzlich 3000 Euro.

Wer weiß, vielleicht fällt dann der Name Falk Heuer aus Grevesmühlen erneut. Denn der 21-Jährige möchte im Mai mit der Meisterschule beginnen. Ob er an seinem Heimatort bleibt und möglicherweise einmal den Familienbetrieb übernimmt? „Darüber haben wir noch nicht gesprochen“, erklärt er lachend. „Aber mich zieht es nicht woanders hin, ich möchte gern hierbleiben.“

Von Jana Franke