Freitag in Grevesmühlen: Ordnungsamt versteigert Fundsachen

Grevesmühlen

Verloren und nicht wieder abgeholt: Das Ordnungsamt der Stadt Grevesmühlen versteigert Fundsachen. Termin ist am Freitag, 20. August, um 9.30 Uhr hinter dem Rathaus. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich dabei um Fundstücke, die seit mehr als sechs Monaten eingelagert sind. In erster Linie befinden sich Fahrräder in alle Größenordnungen und verschiedenen Zuständen unter den Sachen, die das Ordnungsamt einlagert. 

Für die bei der Versteigerung erworbenen Fundstücke gelten die üblichen gesetzlichen Regelungen, das heißt unter anderem gesehen wie gekauft. Für Funktion wird keine Gewährleistung übernommen. Die Teilnehmer der Versteigerung werden gebeten, während der Aktion einen Mund- Nasenschutz zu tragen. Es gelten die Regelungen der Corona-Landesverordnung.

Von Michael Prochnow