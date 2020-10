Darunter sind Reiserückkehrer und von Arbeitgebern veranlasste Abstriche. Der Landkreis informierte auch, wie es an der Regionalen Schule und am Gymnasium in Schönberg (Nordwestmecklenburg) weitergeht, nachdem am Freitag Kinder ins Homeschooling geschickt worden waren. Auch die Testergebnisse aus den Kitas in Herrnburg und Dassow sind da.