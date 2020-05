Kalkhorst/Klütz/Boltenhagen

Das wetter wird schöner und es stellt sich die Frage, was in der Freizeit unternommen werden kann und wo die Corona-Beschränkungen schon gelockert wurden. Im Klützer Winkel gibt es bereits wieder einige Ausflugsziele.

18 Bahnen im Abenteuer-Golfpark

So ist bereits der Abenteuer-Golfpark in Klütz, An der Festwiese 4, wieder geöffnet. „Am Muttertags-Wochenende waren schon einige Gäste hier“, sagt Niklas Harms, der vormittags auf der Anlage arbeitet. Im Sinne der Hygiene- und Abstandsregeln hat Betreiber Mario Riek alle Auflagen erfüllt. Es sind Kunststoffscheiben am Kassentresen angebracht, davor zeigen Linien Abstände von 1,50 Meter und nach jeder Nutzung werden die Schläger desinfiziert. „Jetzt hoffen wir, dass bald wieder fleißig auf den Bahnen gespielt wird“, sagt Niklas Harms. Allerdings dürfen maximal vier Personen gleichzeitig auf ein der 18 Bahnen sein. Täglich von 10 bis 19.30 Uhr ist der Abenteuer-Golfpark geöffnet. Aktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite.

Niklas Harms desinfiziert nach jedem Gast die Golfschläger im Abenteuer-Golfpark in Klütz. Quelle: Malte Behnk

Minimare öffnet am 16. Mai wieder

Am Sonnabend, 16. Mai, öffnet der Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst an der Straße des Friedens wieder seine Tore. Mit Franziska Herrmann, die vorher die Tourist-Info in Boltenhagen geleitet hat, hat das Minimare eine neue Chefin, die jetzt dem verspäteten Saisonbeginn entgegenfiebert. Den Vertrag mit Sandra Lange, die den Park organisatorisch mit aufgebaut hatte, hat die Gemeinde in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert.

Neue Modelleisenbahn

Auf die Besucher des Parks, der anhand von Miniaturmodellen wichtiger Gebäude Mecklenburg-Vorpommerns die Geschichte des Bundeslandes vermittelt, warten einige Neuerungen. So fährt eine kleine Eisenbahn zwischen verschiedenen Bahnhofsgebäuden. „Die Turmhügelburg von Lütjenburg wurde erneuert“, sagt Franziska Herrmann bei einem kleinen Rundgang. Das kleine Modell steht an der Stelle, an der auch in Kalkhorst mal eine Burg gestanden hat.

Neu im Minimare ist eine Modelleisenbahn, die zwischen Bahnhöfen aus MV fährt.. Quelle: Malte Behnk

Wasserkunst aus „Nosferatu“

Die Wasserkunst in Wismar wurde schon durch den Stummfilmklassiker Nosferatu von 1922 bekannt. Quelle: Malte Behnk

„Wir haben jetzt ein Modell der bekannten Wasserkunst aus Wismar“, weist Herrmann auf ein neues Modell hin, das im Original schon im Stummfilmklassiker Nosferatu zu sehen war. Neu ist im Minimare auch, dass Hunde mit in den Park genommen werden dürfen. „Sie müssen aber angeleint sein und es muss auch Eintritt gezahlt werden. Der Spielplatz ist für die Vierbeiner tabu“, erklärt Franziska Herrmann.

Kampf um Öffnung

Am Spielplatz im Minimare sind die Regeln zur Nutzung genau erklärt. Quelle: Malte Behnk

Sie hat mühevoll dafür gekämpft, dass Kalkhorsts Entdeckerpark in der jetzt zweiten Saison wieder öffnen darf. „Es hieß beim Amt erst, dass wir als ein Freizeitpark noch geschlossen bleiben müssten“, schildert die Minimare-Leiterin. Damit sind vorrangig Parks mit Fahrgeschäften gemeint. „Deswegen habe ich erklärt, dass wir mehr ein Garten oder Landschaftspark sind.“ Damit wurde genehmigt, am 16. Mai wieder zu öffnen. Auch der beliebte Spielplatz darf mit entsprechenden regeln genutzt werden.

Vorerst keine Veranstaltungen

„Leider können wir kein Grillfest oder ähnliches machen. Das wäre eine Veranstaltung, die noch nicht wieder erlaubt ist“, sagt Franziska Herrmann. Sie plant aber schon Events, die dann im Laufe des Jahres eventuell angeboten werden könnten. „Ich möchte gerne Konzertabende im Park machen und das Naturerlebnis mehr in den Vordergrund stellen. Das Minimare ist schließlich viel mehr als ein toller Spielplatz.“

Die Beete im Minimare sind bereits gut bewachsen und bald reifen die ersten Erdbeeren. Quelle: Malte Behnk

Angebote aus der Region

Neu ist im Minimare auch, dass dort mit der Neueröffnung Kuchen aus der Region angeboten wird. Gebacken werden sie im Restaurant Orangerie in Klütz. „Ich möchte auch Apfel- und Quittensaft aus Damshagen hier anbieten. das passt gut, weil im Park auch Apfel- und Quittenbäume stehen“, so Herrmann. Noch sind sie und ihre Mitarbeiter aber damit beschäftigt, Seile zum Einhalten von Abständen zu montieren, Tische auseinander zu rücken und Schilder aufzuhängen, die an Hygieneregeln erinnern.

Herbe Verluste im Schmetterlingspark

Der Schmetterlingspark in Klütz. Quelle: Annett Meinke

Noch nicht wieder öffnen kann der Schmetterlingspark, An der Festwiese 2, in Klütz. „Wir sind auf Urlauber angewiesen und werden voraussichtlich am 28. Mai wieder öffnen“, sagt Betreiber Julian Stern. Er hatte sich im Februar schon auf einen Saisonstart im Frühjahr vorbereitet, die tropischen Pflanzen ergänzt und Schmetterlingspuppen aus Zuchtstationen bestellt. Die waren auch rechtzeitig für den geplanten Saisonstart geschlüpft. Doch dann durfte nicht eröffnet werden.

Warten auf mehr Flugverkehr

„Leider leben die Falter nur etwa zwei Wochen und sind so ungesehen von Besuchern durch unseren Park geflogen. Das war sehr traurig und kostenintensiv“, sagt Stern. jetzt steht er vor einem neuen Problem. Die neuen Schmetterlingspuppen müssen mit dem Flugzeug geliefert werden und es ist nicht klar, wann sie in Klütz ankommen. Wann definitiv geöffnet wird, will Julian Stern auf der Internetseite des Schmetterlingsparks bekannt geben.

Klettern noch nicht erlaubt

Auch der Kletterpark in Boltenhagen kann noch nicht wieder öffnen. Die Betreiber hoffen aber, an Himmelfahrt wieder sportliche Gäste in den Baumwipfeln des Evangelischen Familienferiendorfs begrüßen zu können. Auch sie halten auf ihrer Internetseite auf dem Laufenden.

Die Betreiber des Kletterparks in Boltenhagen hoffen, Himmelfahrt wieder öffnen zu dürfen. Quelle: Behnk Malte

Von Malte Behnk