Kalkhorst

Wenn das kein passendes Datum ist: Am 1. Juni, dem internationalen Kindertag, darf der Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst wieder für Besucher öffnen. Leiterin Franziska Herrmann und ihr Team sind in den letzten Vorbereitungen. Der große Seeräuber-Spielplatz, auf dem der Drache Roggenbuk ein Schiff in die Tiefe zieht, ist bereit geentert zu werden. Auch der Barfußpfad, auf dem Mutige über Glasscherben, Tannenzapfen und Murmeln laufen können, wird dann fertig sein.

Das ganze Gelände ist mit seinen Bepflanzungen nach historischen Vorbildern auch für Erwachsene ein Paradies. Ab diesem Jahr gibt es noch mehr Sitzgelegenheiten, eine weitere Wildblumenwiese, Holzspielstationen, eine Schmetterlings- und Hummelstation und die Minimare-App wird um ein Kinderquiz erweitert. Nun können auch Kinder bis 12 den Park interaktiv entdecken, während Eltern und Großeltern entspannen. Und übrigens: Auf die ersten 50 Kinder wartet jeweils am 1. Juni und am 5. Juni eine kleine Überraschung.

Von Juliane Schultz