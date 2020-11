Grevesmühlen

Es gibt kein schlechtes Wetter, maximal falsche Kleidung. Das gilt vor allem in dieser Jahreszeit, wenn die Temperaturen deutlich unter zehn Grad liegen und der Regen auch schon mal waagerecht daherkommt. Auch deshalb habe ich mir die Strecke im Süden von Grevesmühlen ausgesucht, die ich inzwischen ein- bis zweimal in der Woche fahre. Start ist in der Grevesmühlener Südstadt, dann geht es über Hanshagen und Sievershagen nach Bernstorf, weiter über Teschow und Börzow an der Malzfabrik schließlich zurück nach Hause. Sind genau 21 Kilometer. An guten Tagen schaffe ich die Strecke unter 50 Minuten, an schlechten, wenn der Wind aus Westen kommt, sind es auch mal 55 Minuten. Die Profis brauchen für das Ende übrigens gerade einmal 40 Minuten. Aber ich bin kein Profi, ich will mich bewegen. Und dafür ist diese Strecke genau die richtige. Warum?

Grund 1: Es gibt kaum Verkehr auf diesen Straßen. Weil man mit einem Rennrad nicht auf den Radwegen fahren kann, bleibt nur die Straße. Das gefällt nicht jedem

Nach einem langen Redaktionstag gern auf dem Rad unterwegs: Michael Prochnow. Quelle: Privat

Autofahrer. Aber es gibt gute Gründe, warum Radwege den „normalen“ Radfahrern vorbehalten bleiben sollten. Zum einen sind Rennräder deutlich schneller unterwegs, was auf den Radwegen vor allem in den Ortschaften nicht möglich ist. Zum anderen gibt es durch die Bauweise und die dünnen Räder kaum Dämpfung, was bei Absätzen, Bordsteinen, Kreuzungen etc. zu Problemen führt. Insofern, wenn Ihnen das nächste Mal einer dieser Radfahrer in den bunten Sachen entgegenkommt, obwohl nebenan ein Radweg ist, haben Sie ein wenig Verständnis und halten Sie Abstand. Auch deshalb ist die Strecke über Bernstorf so attraktiv, es gibt nur wenig Verkehr.

Grund 2: Die Straßen sind für hiesige Verhältnisse in einem guten Zustand. Der Asphalt ist durchgängig befahrbar für Radfahrer, es gibt kaum größere Löcher, selbst die Deckel der Abflüsse auf den Straßen sind so gut verarbeitet, dass man selbst mit einem Rennrad drüberfahren kann. Allein das erste Stück durch Wotenitz hindurch über den neuen Belag zu Beginn der Tour macht Spaß, der Abschnitt von Wotenitz bis Sievershagen ist zwar deutlich schlechter, aber dennoch gut befahrbar.

Grund 3: Die Strecke ist in einer überschaubaren Zeit zu schaffen. Wie gesagt, die Profis, die mich auf dem Abschnitt ab und an überholen, schaffen die Strecke in 40 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 30 Stundenkilometern auf dem Rad entspricht. Ich liege mit 25 bis 17 km/h deutlich drunter, aber am Ende soll die Runde trotz der sportlichen Herausforderung Spaß machen.

Grund 4: Es geht durch wunderbare Landschaften und schöne Dörfer. Es gibt Radfahrer, die ihre Strecke und ihre Daten so im Fokus haben, dass sie nichts mehr um sich herum wahrnehmen. Für mich ist die Runde im Süden von Grevesmühlen nach einem Tag im Büro eine wunderbare Möglichkeit, abzuschalten und sich zu bewegen. Weil Joggen und Handballspielen aufgrund eines Knorpelschadens im Knie (leider) Geschichte sind, ist Radfahren die beste Alternative. Man müsse halt mit der Zeit gehen, wie meine Frau sagt. Wahrscheinlich meinte sie mein Alter. Wie auch immer, es ist schön, zu sehen, wie die Dörfer entlang der Wegstrecke sich entwickeln, wie die Bewohner sich liebevoll um ihre Grundstücke kümmern. Und wie neue Häuser entstehen, wie in Bernstorf, wo auch der Fußballplatz wiederhergerichtet wurde.

Fazit: Eine wunderbare Tour ohne allzu große Steigungen, mit einer überschaubaren Distanz und guten Bedingungen.

