Freude in Lauen: Endlich Tempo 30

Die Freude ist groß in Lauen. „Ich bin sehr froh, dass unsere Bemühungen und der Kampf sich gelohnt haben“, sagt Klaus Kolbe, Ortsteilvertreter des Dorfes, das zur Gemeinde Selmsdorf gehört. Er erklärt: „Ich freue mich sehr für die ganzen Einwohner, besonders für die Kinder.“ Ursache der Freude: Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat auf Anfrage der OZ angekündigt, dass er ein Tempolimit von 30 km/h für die Ortsdurchfahrt Lauen genehmigen wird. Die verkehrsrechtliche Anordnung werde erteilt. Der Lauener Hans-Ulrich Röttger sagt: „Ich freue mich, dass es jetzt umgesetzt wird.“

Freude auch beim Bürgermeister

Das Tempolimit ist nicht nur im Sinne der Einwohner von Lauen, sondern auch der Gemeindevertreter. Sie forderten bereit 2015 einstimmig 30 km/h für Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht auf der Kreisstraße in Lauen und ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern zwischen dem Ortsausgang und der Bundesstraße 104. Jetzt sagt der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD): „Ich freue mich sehr, dass der Landkreis unserer jahrelangen Forderung gefolgt ist.“ Kreft erläutert, er hätte sich eine frühere Umsetzung sehr gewünscht, müsse aber auch sagen, dass die Verkehrsbehörde des Kreises damals sehr zügig den Forderungen nach Tempokontrollen nachgekommen sei. Der Selmsdorfer Bürgermeister betont: „Die Überwachungen werden nun natürlich auch in Zukunft notwendig sein, um dauerhaft mehr Sicherheit und weniger Belastungen für die Anwohner zu bringen.“

Höchsttempo 50 gilt zwischen der B 105 und Lauen. So hatte es die Gemeinde gefordert. Quelle: Jürgen Lenz

Der Selmsdorfer Bürgermeister sagt, die Ortsdurchfahrt sei eine viel befahrene Straße. Sie werde als Entlastungsstrecke genutzt. Darauf verweisen auch Einwohner von Lauen. Sie müssen erleben, dass besonders seit Einführung der Lkw-Maut im Juli 2018 nicht nur zahlreiche Autos durch den Ort fahren, sondern auch immer mehr Lastwagen. Anwohner klagen über Lärm. Ihre Häuser werden erschüttert.

Die Forderung von Bürgern und Gemeinde nach einem Tempolimit von 30 km/h in Lauen wird nun ohne Tonnagebegrenzung erfüllt und zwischen dem Ortsausgang und der B 104 stehen bereits Verkehrsschilder für Tempo 50. Noch nicht Wirklichkeit geworden ist dagegen der Wunsch der Lauener nach einem Radweg zwischen dem Ort und der Bundesstraße, die bereits mit einem separaten Weg für Radler ausgestattet ist. Klaus Kolbe kündigt an: „Wir kämpfen weiter dafür. Wir bleiben weiter am Ball.“ Hans-Ulrich Röttger betonte in der letzten Gemeindevertretersitzung in Selmsdorf: „Den Lauenern fehlt ein Radweg.“ Er käme auch Fußgängern zugute. Röttger erläutert, besonders wichtig sei ein separater Weg unweit der Straße für Schulkinder, die in Selmsdorf unterrichtet werden.

Lauener wollen beteiligt werden

Nach Auskunft des Bürgermeisters gab es einen Vororttermin. Der Selmsdorfer Bauausschussvorsitzende Bernhard Stoeter ( SPD) erklärt: „Wir haben keine Möglichkeit für einen straßenbegleitenden Radweg gesehen.“ Das Gelände neben der Straße falle teils steil ab, teils steige es rapide an. „Wir müssten einen Bau hinter den Bäumen machen“, kündigt Bernhard Stoeter an. Hans-Ulrich Röttger fragt: „Warum bindet man uns Lauener nicht ein?“ Der Ort drohe, abgehängt zu werden. Für ihn und andere Lauener wäre es wünschenswert gewesen, beim Vororttermin dabei zu sein. Röttger kündigt an, wenn es um eine Trasse für den Radweg gehe, sei er bereit, sich in Gespräche mit der Naturschutzbehörde einzubringen. Marcus Kreft sagt: „Wir sind noch nicht am Ende der Beratung.“

