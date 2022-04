Grevesmühlen

Die Menschen in der Region um Grevesmühlen haben ein großes Herz und öffnen es für die Geflüchteten aus der Ukraine. Das zeigt sich schon seit einigen Wochen an der Spendenbereitschaft und jetzt auch am Sonnabend beim Friedensfest auf dem Markt in Grevesmühlen. Durch Spenden und den Verkauf von Getränken und Speisen wurden 3933,30 Euro eingenommen. Das gesamte Geld kommt den Geflüchteten aus der Ukraine in der Region zugute. Es wird in Gutscheine umgetauscht, mit denen in Geschäften der Region Grevesmühlen eingekauft werden kann.

„Das ist der Wahnsinn, trotz des Wetters sind so viele Menschen gekommen“, sagt Norbert Koch, Leiter der Lidahilfe aus Grevesmühlen, die das Friedensfest auf die Beine gestellt hat. „Vor allem war es schön zu sehen, wie die Menschen aus der Ukraine die Veranstaltung angenommen und mit ihren Beiträgen auf der Bühne bereichert haben.“ Denn das Fest hatte zwei Gründe: Zum einen ging es darum, Spenden zu sammeln. Zum anderem wollte die Lidahilfe zeigen, dass es nicht darum geht, ob jemand aus der Ukraine, Belarus oder Russland kommt. „Denn dieser Krieg ist der Krieg von Putin, nicht der Menschen. Wir sind eine Hilfsorganisation, das heißt, wir helfen Menschen, die in Not sind, und im Moment brauchen die Flüchtlinge aus der Ukraine unsere hilfe.“

Familien feiern beim Friedensfest

Vom Nachmittag bis zum Abend wurde auf dem Markt in Grevesmühlen gefeiert. Viele Familien nutzen den Nachmittag für einen Ausflug, am Abend füllte sich der Markt beim Konzert der Band Gleis 4 noch mehr, obwohl immer wieder Regenschauer herabprasselten. Wie sehr die Unterstützung der Mecklenburger für die Geflüchteten ankommt, zeigte Karina Avvakumova auf der Bühne. Sie ist Sängerin und TV-Schauspielerin in der Ukraine, war Teil der Sendung „Kiew day and night“, musste aber wie viele andere vor dem Krieg fliehen. Ergreifend sang sie auf Ukrainisch und hielt dabei eine blaugelbe Fahne in der Hand. „Ich danke allen, die uns helfen und denen die unser Land weiter verteidigen“, sagte sie, nachdem sie ein ukrainisches Lied gesungen hatte.

Sängerin und Schauspielerin Karina Avvakumova ist dankbar für die Hilfe der Menschen in Mecklenburg. Quelle: Malte Behnk

TV-Schauspielerin floh aus Kiew

Seit dem 23. März ist Karina Avvakumova in Mecklenburg. Sie ist mit ihrem Sohn, ihrer Mutter zwei Schwestern und einem Bruder vor den russischen Angriffen geflohen. Ein weiterer Bruder hilft, Kiew zu verteidigen. „Wir haben hier in Grevesmühlen schnell Anschluss gefunden“, sagt sie. „Die Menschen sind sehr freundlich und helfen uns.“ Gibt ihr die Musik Kraft in der schwierigen Situation? „Die Musik ist keine direkte Hilfe, aber es ist eine Möglichkeit mich zu sammeln und zu konzentrieren, um nicht den Kopf hängen zu lassen“, sagt sie. „Körperlich bin ich hier, aber meine Gedanken und meine Seele sind in der Ukraine“, sagt Karina Avvakumova.

Russische und ukrainisch Lieder beim Friedensfest:

Was bedeutet „Slawa Ukrajini“?

Als die Sängerin und Schauspielerin die Bühne verlässt, sagt sie „Slawa Ukrajini“, was übersetzt „Ehre der Ukraine“ bedeutet. Andrej Bondatschuk, der selber eine Einrichtung für geflüchtete leitet und sich in Grevesmühlen als Dolmetscher auch bei der Lidahilfe engagiert, versuchte diesen inzwischen weit bekannten Ausspruch einzuordnen. „Den Ausspruch gab es schon zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, er war aber nicht so weit verbreitet, bis es zur Selbstbestimmung der Ukraine vor etwa zehn Jahren kam“, erklärt er. Seit dem Euromaidan 2013 und 2014, dessen Proteste zum politischen Umschwung in der Ukraine führten, symbolisiert der Ausspruch je nach Kontext die Hoffnung auf eine demokratische und westlich orientierte Ukraine, auf Freiheit aller Ukrainer und Einheit. „Wir zeigen damit, dass wir für die Ehre der Ukraine stehen. Es ist eine Art Aufmunterung und ein Zeichen des Zusammenhalts“, sagt Andrej Bondatschuk.

Irina Rayn spricht beim Friedensfest auf dem Markt in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Eine ergreifende Ansprache hielt Irina Rayn, die gebürtige Ukrainerin lebt mit ihrem Mann, ebenfalls ein Ukrainer, seit einigen Jahren in Nordwestmecklenburg. „Die Ukrainer ist ein friedliches Land, es hat nie eine Rolle gespielt, ob jemand russisch oder ukrainisch spricht, wir haben alle friedlich zusammen gelebt bis zu diesem furchtbaren Krieg.“ Mit Tränen in den Augen schilderte sie die Hoffnung, dass bald Frieden herrschen werde. „Die Menschen wollen wieder nach Hause, in ihre Heimat. Das ist alles.“

(links) Maik Faasch von der Lidahilfe grillte Schaschlik für den guten Zweck. (rechts) Andrej Bondatschuk erklärte die Bedeutung des Ausspruchs „Slawa Ukrajini“. Quelle: Malte Behnk

Ballonfiguren zaubern große Kinderaugen

Zusammenhalt mit den Geflüchteten zeigten auch die vielen Besucher des Friedenfestes. So bildete sich am Stand von Katrin Rienow eine lange Schlange von Kindern, weil sie dort bunte Tiere, Figuren und auch Säbel aus gleich mehreren Luftballons zauberte. Beim Warten auf ein Einhorn wurden die Kinderaugen immer größer. „Die Eltern und teilweise auch die Kinder geben hier sehr gerne ihre Spende ab“, sagt Katrin Rienow, während sie ein Einhorn aus Ballons formte. Wie alle Beteiligten des Friedensfestes verzichtete auch sie auf ein Honorar.

(links) Bis in den späten Abend hinein feierte die Band Gleis 4 mit den Grevesmühlenern auf dem Markt. (rechts) Katrin Rienow sorgte mit aufwendigen Ballonfiguren für leuchtende Kinderaugen. Quelle: Malte Behnk

Party mit Gleis 4

Den Nachmittag über füllte sich Grevesmsühlens Marktplatz immer weiter. Zum Konzert der Band Gleis 4 feierte dann eine große Menge vor der Bühne. „Wir sind gegen diesen scheiß Krieg“, sagt Sänger Andreas „Lodde“ Voß nach dem ersten Lied und wohl alle sind seiner Meinung. Bis 22 Uhr feierten die Musiker mit den Grevesmühlenern. Auch einige Ukrainer, die in Klütz, in Wohlenberg und in der Sporthalle des Gymnasiums in Grevesmühlen untergebracht sind, genossen die Abwechslung. „Die Menschen hier sind sehr freundlich und wir haben schnell Anschluss und Freunde gefunden“, sagt Sängerin Karina Avvakumova, die aber mit ihren Gedanken und Gefühlen in der Ukraine ist und hofft, dass dieser Krieg schnell endet.

Von Malte Behnk