Eigentlich wären die Mitglieder der Lidahilfe aus Grevesmühlen in diesen Tagen unterwegs in Richtung Weißrussland, doch der Krieg in der Ukraine hat auch ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Hilfstransport wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. „Mir blutet das Herz, wenn ich daran denke. Ich stehe regelmäßig in Kontakt mit unseren Freunden in Weißrussland. Auch sie leiden unter der ganzen Situation“, sagt Norbert Koch, Chef der Lidahilfe, die seit 1993 Hilfsgüter nach Belarus bringt. Zuletzt waren sie im August 2021 dort. „Aber unsere Arbeit geht weiter, und weil wir zeigen wollen, dass dieser Krieg nicht der Krieg der Menschen in Russland oder Weißrussland ist, sondern Putins Krieg, wollen wir ein Friedensfest auf die Beine stellen.“

Bauspielplatz ist auch dabei

Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete aus der Ukraine. Quelle: DRK

Das war die Idee vor einer Woche, nun steht das Programm: Am Sonnabend, 9. April, gibt es von 15 bis 21 Uhr auf dem Markt von Grevesmühlen Livemusik mit der Grevesmühlener Band Gleis 4, Interviews mit Menschen aus Osteuropa, Helfern aus der Region, Mitgliedern der Lidahilfe und vieles mehr. „Natürlich wird es auch wieder Schaschlik, Soljanka und Samgon geben“, sagt Norbert Koch. Der Zweckverband stellt eine Bühne zur Verfügung.

Geld für Gutscheine wird gesammelt

Hintergrund der Veranstaltung ist zum einen, die Menschen aus verschiedenen Nationalitäten zusammenzubringen, und zum anderen, Spenden für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu sammeln. Dabei haben die Mitglieder der Lidahilfe die Idee der Kinder vom Hort am Lustgarten aufgegriffen, die vom Erlös ihrer sehr erfolgreichen Spendenaktion Gutscheine kaufen, die die Menschen aus der Ukraine anschließend bei den Einzelhändlern in Grevesmühlen einlösen können. „So haben alle Seiten etwas davon, denn für die Frauen und ihre Kinder geht es in den nächsten Wochen vor allem darum, Kleidung und Schulsachen zu besorgen“, sagt Norbert Koch. „Und ich bin mir sicher, dass unsere Händler uns auch ein Stück entgegenkommen.“

Helfer gesucht für die Betreuung der Flüchtlinge

DRK-Geschäftsführer Ekkehard Giewald: „Denn wir brauchen in den nächsten Wochen und Monaten noch viele helfende Hände, sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich.“ Quelle: Michael Prochnow

Die Lidahilfe aus Grevesmühlen gehört zum Kreisverband des DRK Nordwestmecklenburg. Und deren Geschäftsführer Ekkehard Giewald ist ebenfalls Mitglied der Initiative. „Die Idee finde ich super, vor allem können wir den Tag auch nutzen, um über die Arbeit der Lidahilfe wie auch über die aktuellen Herausforderungen bei der Betreuung der Flüchtlinge zu informieren“, sagt Ekkehard Giewald. „Denn wir brauchen in den nächsten Wochen und Monaten noch viele helfende Hände, sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich.“

Eingeladen sind zu dem Friedensfest neben den ukrainischen Flüchtlingen auch Mitglieder und Helfer anderer Aktionen und Organisationen.

Für die Veranstaltung, die von der Stadt Grevesmühlen unterstützt wird, wird am 9. April der Bereich der August-Bebel-Straße ab Schulstraße sowie der Marktplatz gesperrt.

