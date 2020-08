Schönberg

Es ist ein Schock für die Familie: Von der Grabstätte eines Angehörigen wurde eine Rose aus Kupfer gestohlen. Sie war am Grabstein auf dem Friedhof in Schönberg fest installiert. Bisher ist nicht bekannt, wer sie entwendet hat.

„Es ist schrecklich. Man kann sich nicht vorstellen, was in einem Menschen vorgeht, der so etwas macht“, sagt Marian Waszkiewicz nach dem Diebstahl auf dem Grab seiner Schwiegermutter. Mit gesundem Menschenverstand sei die Tat nicht nachzuvollziehen, sagt er. Sie verletze besonders seine Frau und seinen Schwiegervater, der den Diebstahl am vorigen Wochenende entdeckte.

Anzeige

Symbol der Liebe mit roher Gewalt abgebrochen

Der Täter hatte es vermutlich eilig. Er hätte die kupferne Rose abschrauben können, doch er brach das Symbol der Liebe mit roher Gewalt ab. War es ein Metalldieb?

Weitere OZ+ Artikel

Diebstähle kommen nicht häufig vor auf dem Friedhof in Schönberg. Das ist aus der Kirchengemeinde zu erfahren. Etwa zwei bis drei Mal pro Jahr passiert es. Meist werden Blumen und Pflanzenschalen gestohlen. Entwendet wurden aber auch schon Metallketten, mit denen alte Gräber eingefasst waren.

Die Rose aus Metall schmückte bis zum vorigen Wochenende das Grab. Quelle: Jürgen Lenz

Marian Waszkiewicz hofft, dass jemand die gestohlene Rose sieht und erkennt und dass der Dieb ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn seine Tat öffentlich wird. Mit derselben Hoffnung wandte sich der Selmsdorfer Gemeindediakon Torsten Woest vor anderthalb Jahren an die Zeitung. Er berichtete von einem Grabfrevel in Selmsdorf: Kurz nach einer Beerdigung stahl jemand von den Gräbern eines Verstorbenen und dessen Eltern weiße Rosen. Torsten Woest sagte: „Jemand muss es abgesehen haben auf weiße Rosen.“

Diebstahl auf Selmsdorfer Friedhof öffentlich gemacht

Nicht zum ersten Mal wurden auf dem Friedhof Sträuße dieser Sorte gestohlen. Aber auch andere Schnittblumen und Gestecke verschwanden in dieser Zeit. Seit anderthalb Jahren passiert das nicht mehr. „Seitdem hatten wir keinen Diebstahl auf dem Friedhof“, berichtet Torsten Woest. Es sei gut gewesen, die Tat öffentlich zu machen.

Was das Strafgesetz sagt Die Beschädigung eines Grabes wie in dem Fall in Schönberg erfüllt nicht nur die Straftatbestände der Sachbeschädigung und des Diebstahls, sondern auch der Störung der Totenruhe. In Paragraf 168 des Strafgesetzbuches heißt es, dass bestraft wird, „wer eine Aufbahrungsstätte, Beisetzungsstätte oder öffentliche Totengedenkstätte zerstört oder beschädigt oder wer dort beschimpfenden Unfug verübt.“ Die Störung der Totenruhe wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. Der Versuch ist ebenfalls strafbar.

Angezeigt werden Diebstähle auf einem Friedhof eher selten, erklärt die Polizeiinspektion Wismar auf Anfrage. Der letzte Fall, der ihr bekannt wurde, ist der Diebstahl hochwertiger Vasen. „Sie hatten einen Gesamtwert von 3000 Euro“, erläutert die Polizei. Unbekannte entwendeten zwei Sichturnen von einer Grabstelle des Wismarer Ostfriedhofs. Die beiden Amphoren standen vor einer Familiengrabstätte. Am 16. Juli wurde die Tat entdeckt. Die Friedhofsverwaltung erstattete Anzeige bei der Polizei. Vorstandsmitglieder des Friedhofsvereins versprachen 200 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen.

Blumensträuße und Solarlampen geklaut

Im Juni wurden mehrere Diebstähle auf dem Friedhof in Grevesmühlen bekannt. Blumensträuße und Solarlampen waren verschwunden. Viele Fragen gingen den Bestohlenen durch den Kopf: Wer macht so etwas? Ist es ein junger oder älterer Mensch? Hat der Dieb kein Geld für Blumen oder ist er psychisch krank? Hat er kein Gewissen?

Über den Autor

Von Jürgen Lenz