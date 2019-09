Wettbewerb in Waren - Friedliche Revolution in DDR: Das sind die zehn Entwürfe für das Wende-Denkmal in MV

Die friedliche Revolution im Herbst 1989 ist von zehn Künstlern aufgegriffen worden. Sie stehen im Wettbewerb und hoffen, dass ihr Werk an der Georgenkirche in Waren an der Müritz – dem Ort des ersten öffentlichen Widerstands – gezeigt wird.