Friedrichshagen

Die Glocke der Friedrichshagener Kirche gibt einen sanften, dunklen Ton von sich, der dennoch durch Mark und Bein fährt, zumindest, wenn man direkt daneben steht, wenn er erklingt. Joachim Schünemann, Einwohner von Friedrichshagen und Vorsitzender des Vereins zum Erhalt der Kirche, hatte während der Besichtigung der Kirche gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und anderen Interessierten den Schlägel der Glocke, der in diesem Jahr neu angefertigt wurde, nur einmal kurz mit der Hand gegen die Glockenwand geschlagen. Für einen Moment scheint er selbst überrascht von dem mächtigen Klang, der sich ausbreitet.

Vier Jahre und zehn Monate lang schwieg die Kirchenglocke von Friedrichshagen. Jetzt darf sie wieder sprechen. Der zu große Klöppel wurde ausgetauscht, das schadhafte, elektrische Läutewerk, das gefährliche Funken schlug, entfernt und durch ein neues ersetzt, das mit magnetischen Kräften arbeitet. Nun läutet die Glocke wieder, an jedem Freitag um 15 Uhr für drei Minuten, an jedem Sonnabend um 18 Uhr fünf Minuten, um den Sonntag einzuläuten, und an jedem Jahreswechsel um 0 Uhr, außerdem zu den Gottesdiensten.

Glockenstuhl noch älter als die Glocken

Nachdem der Klang verhallt ist, erzählt Schünemann allen, die mit ihm die steilen schmalen Holztreppen des Kirchturms emporgestiegen sind, dass das Gestühl aus Holz, in dem die Glocke hängt, noch älter ist als die Glocke. „Es stammt aus dem Jahr 1701. Das bedeutet, dass diese Glocke eine Vorgängerin hatte. Was aus ihr geworden ist, wissen wir nicht.“

Spenden können Sie hier! Förderverein zur Erhaltung der Kirche Friedrichshagen e.V. – Der Vorstand –, Friedrichshäger Straße 19, 23936 Upahl OT FriedrichshagenMail: verein-kirche-friedrichshagen(at)gmx.ah Spendenkonto: VR Bank eG Wismar – IBAN: DE 86 1406 1308 0004 1383 84 – Bitte den Verwendungszweck angeben! – Eine Spendenbescheinigung zur Vorlage für das Finanzamt erhalten Sie jeweils am Ende des Kalenderjahres.

Die Standfestigkeit des Turmes habe offenbar schon seit Jahrhunderten Kopfzerbrechen bereitet. Das könne man daran ersehen, so Schünemann, dass das Glockengestühl so kompakt in den Turm eingebaut wurde: „Ein hölzerner Turm im Turm. Er diente nicht nur der Aufhängung der Glocke, sondern auch der statischen Absicherung des Turmes.“

Nach einer Sanierung ist vor einer Sanierung

Bei der Begehung der Kirche, die anlässlich der jährlichen Hauptversammlung des Vereins stattfand, wurden auch die Ergebnisse der anderen Arbeiten, die in diesem Jahr unter Einsatz von einer Viertel Million Euro zum Abschluss kamen, betrachtet. Der Abschluss der statischen Absicherung des Turmes durch die Aufarbeitung der letzten noch vorhandenen Risse im Mauerwerk, Arbeiten am Fundament, am Südportal und an den Fenstern im Turm.

Gegenwärtig wird noch an der sogenannten Priesterpforte, dem Eingang zur Kirche, den die meisten Besucher nutzen, gearbeitet. Er war bisher für ältere oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen schwierig zu nutzen. Der Löwenanteil der bereitgestellten Summe kam von der Nordkirche und aus einem Denkmalschutzprogramm des Bundes. Der Verein hatte einen Eigenanteil von 23 000 Euro zu leisten.

Mitglieder des Vereins zum Erhalt der Friedrichshagener Kirche schauen sich die Glocke im Turm der alten, gotischen Kirche an. Die Glocke stammt aus dem Jahr 1724, der Glockenstuhl aus dem Jahr 1701. Quelle: Annett Meinke

Es gehört zu den Hauptaufgaben des Vereins zur Erhaltung der Friedrichshagener Kirche, Fördergelder für die Sanierung zu recherchieren und zu beantragen und auch Geld selbst zu sammeln oder durch Veranstaltungen zu erzielen. Das Corona-Jahr 2020 hat persönliche Kontakte und damit die Vereinsarbeit erschwert. Doch es gibt bereits einen Hoffnungsschimmer, verrät Schünemann. „Unser nächstes Projekt werden die neun Fenster des Kirchenschiffs sein. Ihre Sanierung kostet pro Fenster 5000 Euro.“

Rotary-Klub Grevesmühlen sammelt Geld

Der Rotary-Klub in Grevesmühlen hat sich bereit erklärt, Geld zu sammeln und zu spenden. Auch die Kirchenverwaltung hat erneut Unterstützung zugesagt. „Das Geld für zwei Fenster haben wir bereits sicher“, so Schünemann. Doch das kann eben nur ein Anfang sein.

Nach wie vor werden Spendengelder gebraucht, auch für dieses Projekt. Man hofft, so Schünemann, erneut besonders auf Spender aus der Region. „Wir wurden in der Vergangenheit immer wieder großzügig unterstützt, von Unternehmen, aber auch von Privatpersonen. Und ich habe es schon oft gesagt und wiederhole es gerne: Jeder einzelne Euro zählt.“ Letztlich, wo könne man besser investieren, sagt Schünemann, als in die Geschichte der Region, in ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude, an dem sich alle Menschen erfreuen können und auch ganz direkt sehen können, wo ihr Geld bleibt.

Von Annett Meinke