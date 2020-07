Frisch sanierte Unterkünfte für Rettungsschwimmer in Boltenhagen

Boltenhagen

Der Sommer ist bereits im vollen Gange und größtenteils hat er auch schon das passende Badewetter geboten. Damit die Badenden am Strand von Boltenhagen sicher sind, unterstützen auch dieses Jahr wieder von Mai bis September zahlreiche Rettungsschwimmer der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) das Ostseebad Boltenhagen.

Die Ehrenamtler kommen dazu aus ganz Deutschland an die mecklenburgische Küste. Untergebracht werden sie in Boltenhagen in den oberen Etagen der Grundschule.

Rettungsschwimmer fühlen sich „superwohl“

Nun ist die Sanierung der zwei früheren Hausmeisterwohnungen der DLRG im Schulgebäude sowie der Neuausbau vom Dachbodenbereich zu einem großen Aufenthaltsraum, weiteren Schlafräumen und neuen Sanitäreinrichtungen abgeschlossen.

„Wir fühlen uns hier superwohl. Die Räume haben ein tolles Klima, alles ist modern und jeder hat seinen eigenen Kleiderschrank, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Der Gesellschaftsraum kommt besonders gut beim Team an“, freut sich Sinan Brandt, der momentan Wachführer des ZWRD-K (Zentraler Wasserrettungsdienst-Küste der DLRG) in Boltenhagen ist.

Die Unterkunft der DLRG-Rettungsschwimmer in Boltenhagen bietet jetzt Platz für 29 Personen. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen

Umbauten seit 2014

In den vergangenen sechs Jahren wurden die Um- und Zubauarbeiten in verschiedenen Bauabschnitten ausgeführt, sodass nun 29 Lebensretter in der Unterkunft Platz finden. Zunächst waren 2014 zusätzliche Rettungswege geschaffen und der Brandschutz verbessert worden. Danach wurde der frühere Dachboden für einen Aufenthaltsraum ausgebaut und die beiden Hausmeisterwohnungen besser an die Bedürfnisse der Rettungsschwimmer angepasst.

Die Unterkünfte für die DLRG-Rettungsschwimmer in Boltenhagen sind in mehreren Abschnitten umgebaut worden. Sie bieten jetzt Platz für 29 Rettungsschwimmer. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen

Zehn Schlafräume geschaffen

Jetzt gibt es auf zwei Etagen zehn Schlafräume mit Betten für 29 Rettungsschwimmer. „Sie haben jetzt ohne die Flure etwa 255 Quadratmeter Nutzfläche“, sagt Planerin Sabine Thrun aus Wismar, die den Umbau der Unterkünfte seit 2014 betreut hat.

Außerdem gibt es drei moderne Dusch- und Waschräume sowie drei Räume mit Toiletten. Bei der Farbgebung wurde der Hauptfarbton der DLRG, ein sattes Rot, aufgegriffen. Fliesen in den Schlaf- und Sanitärräumen wurden in einem warmen Sandton ausgesucht.

Die Rettungsschwimmer in Boltenhagen haben jetzt mehrere Dusch- und Waschräume in ihrer Unterkunft. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen

Helle und pflegeleichte Unterkunft

„Die Kurverwaltung hat darauf geachtet, dass die Unterkünfte hell und freundlich gestaltet sind, und gleichzeitig möglichst pflegeleicht und strapazierfähig“, führt Katleen Herr, stellvertretende Kurdirektorin, aus. Da das Schulgebäude in Boltenhagen unter Denkmalschutz steht, wurden bei den Arbeiten die Vorgaben des zuständigen Amtes entsprechend berücksichtigt. Die meiste Zeit wurde außerhalb der Saison gebaut, damit die Rettungsschwimmer die Unterkünfte weiter nutzen konnten. Für den vierten und fünften Bauabschnitt wurden etwa 24 600 Euro investiert.

Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland Etwa 120 DLRG-Mitglieder kommen in Wochenschichten jedes Jahr ins Ostseebad Boltenhagen. Vermittelt werden die Einsatzstellen über den Zentralen Wasserrettungsdienst Küste der DLRG. Dort sind alle betreuten Stationen an der Küste und der Bedarf an Bootsführern, Wachgängern und Wachführern aufgelistet.

Bungalow, Campingplatz und Grundschule

Damit haben die Rettungsschwimmer in Boltenhagen jetzt eine feste und nach ihren Bedürfnissen ausgestattete Bleibe. Von 1997 bis 2002 wurde noch ein alter Bungalow im Ortsteil Tarnewitz als DLRG-Unterkunft genutzt, zuvor schliefen die Rettungsschwimmer während der Saison in Bungalows am Alten Sportplatz.

Das Haus in Tarnewitz wurde abgerissen und im Jahr 2003 waren die Rettungsschwimmer der DLRG auf dem Campingplatz untergebracht. 2004 bezogen sie dann Räume in der Grundschule.

Erst Hausmeisterwohnungen genutzt

In den Obergeschossen nutzten die Rettungsschwimmer zunächst zwei Hausmeisterwohnungen. Da gab es noch die Perspektive, 2010 in eine neue, dauerhafte Unterkunft an der Weißen Wiek einzuziehen. Doch obwohl die Gemeinde für ein Gebäude der Rettungsschwimmer und des Segelvereins einen Architektenwettbewerb veranstaltet hatte, wurde der Bau vom Oberverwaltungsgericht gestoppt. Dann begannen Renovierungen und schließlich der Umbau in der Schule.

