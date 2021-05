Grevesmühlen/Schönberg

Eine Kundin betritt den Friseursalon Rasch in Grevesmühlen. Sie trägt eine medizinische Maske und hält ein Blatt Papier in der Hand. Es ist ein Zertifikat. Der Arbeitgeber bescheinigt ein negatives Corona-Testergebnis. „Ich bin froh, dass sich Kunden testen lassen“, sagt Kay-Michael Rasch. Der 51-Jährige führt den Friseursalon in der August-Bebel-Straße. Einige Kunden kommen sogar wöchentlich zu ihm und seiner Mitarbeiterin. Andere dagegen bleiben weg. „Das Problem ist die Testpflicht“, macht Rasch klar.

Die Schweriner Landesregierung führte sie am 1. April in ganz Mecklenburg-Vorpommern ein. Seitdem ist der Umsatz bei den Friseuren drastisch zurückgegangen – auch im Salon Rasch in Grevesmühlen. Vorher lief es viel dort besser. Der Inhaber berichtet von dem Monat zwischen der Wiedereröffnung der Friseursalons nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause und dem Beginn der Testpflicht: „Im März war es knackevoll. Wir hätten 24 Stunden arbeiten können.“ Mit dem 1. April wurde vieles anders.

„Wenn ich testen muss, komme ich nicht.“

Seitdem sagen etliche Kunden: „Wenn ich testen muss, komme ich nicht.“ Von dieser Haltung berichten Kollegen in ganz Deutschland, erklärt Kay-Michael Rasch.

In seinen Salon gehen die meisten Kunden mit einem Zertifikat von einer Teststation oder dem Arbeitgeber. Sie können aber auch direkt vor dem Frisieren einen Selbsttest machen. Der Grevesmühlener Friseur bietet ihn zum Selbstkostenpreis an. „Ich verdiene daran nichts. Es ist Service“, erklärt Kay-Michael Rasch.

Corona-Zeit ist das Härteste in der Friseur-Karriere

Er übernahm den Friseursalon am 1. Januar 2003 von seinem Vater. „Ich bin die vierte Generation“, erläutert der Sohn. Auch der Großvater und der Urgroßvater arbeiteten als Friseure. Für Kay-Michael Rasch ist die Corona-Zeit die härteste Phase in seiner Karriere.

„Wir haben Umsatzeinbußen von 50 Prozent“, sagt Mandy Barth (40) vom Friseursalon MB-Styling in Schönberg. Quelle: privat

So ist es auch für Mandy Barth, Inhaberin des Friseursalons MB-Styling in Schönberg. Sie sagt: „Es ist richtig schlimm für uns Friseure.“ Die Regierung sage, dass die Friseursalons offen sind, sehe aber den Einbruch der Einnahmen nicht. „Wir haben Umsatzeinbußen von 50 Prozent“, erklärt Mandy Barth.

Dass es so kommen würde, zeichnete sich nach dem Beginn der Schnelltestpflicht am 1. April sofort ab. Mandy Barth berichtet: „Wir haben gleich in der ersten Woche gemerkt, dass viele Kunden nicht kommen.“ Ein Großteil blieb einfach weg, ohne den vereinbarten Termin abzusagen. Das widerfährt der Inhaberin des Friseursalons und ihren Kolleginnen auch heute immer wieder, obwohl die Schnelltests einfach zu machen sind. Die Mitarbeiterinnen von MB-Styling informieren viel und gerne.

„Viele Kunden bringen sich einen Selbsttest mit und machen ihn dann vor dem Laden“, berichtet Mandy Barth. Einige Frauen und Männer kommen mit einem Zertifikat, das einen aktuellen Schnelltest nachweist. Das machen vor allem Kunden im mittleren Alter. „Es wird schon viel angeboten“, sagt die Chefin des Friseursalons in Schönberg. In der Stadt macht das unter anderem die Efeu-Apotheke nach telefonischer Voranmeldung.

Allerdings wollen sich auch in Schönberg etliche potenzielle Kunden nicht testen lassen. Mandy Barth bedauert: „Viele machen es aus Prinzip nicht.“

Problem für Friseure: Keine Notbetreuung in Kita und Schule

Und noch etwas macht Mandy Barth und ihren Kollegen zu schaffen: „Ein großes Problem in Mecklenburg-Vorpommern ist, dass wir die Kinder nicht in die Notbetreuung bringen können.“ Die Schweriner Landesregierung erkennt die Friseure nicht als „systemrelevante Berufsgruppe“ an. Damit lässt sie die Frauen und Männer, die in dem Metier arbeiten, allein mit dem Problem, eine Betreuung für ihre Kinder zu organisieren. In Schule und Kita darf der Nachwuchs der Friseurinnen und Friseure laut Corona-Landesverordnung nicht.

Mandy Barth sieht aber auch einen Grund für Optimismus in ihrer Branche: Wer komplett geimpft ist, darf nun ohne Test zum Friseur. „Wir hoffen, dass es jetzt aufwärtsgeht“, sagt Mandy Barth. Sie hatte bereits einige Kunden, die die neue Chance nutzten, sich beim Friseur wieder schick machen zu lassen.

Kay-Michael Rasch hat dieselbe Hoffnung. Er baut auf die neuen Rechte von Geimpften und darauf, dass es durch niedrigere Corona-Inzidenzen bald keine Testpflicht für Friseursalons mehr gibt.

Von Jürgen Lenz