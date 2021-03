Grevesmühlen

Immer wieder fängt es kurz an zu regnen an diesem Sonnabendmorgen. Dazu kommen niedrige Temperaturen im einstelligen Bereich. Kein Wetter für Ausflüge. Die Frühjahrsputzer in Grevesmühlen stört das weniger, als sie sich pünktlich um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Ploggensee zum Start des 28. Tages der Sauberkeit treffen.

„Wir hätten es aber sowieso gemacht. Unabhängig vom Wetter“, so Bauhofsleiterin Manuela Harder. Handschuhe und Müllsäcke hat sie dabei und gibt sie an die Teilnehmer aus. Dabei staunt sie nicht schlecht und ist sogar angenehm überrascht. Denn etwa 40 Kinder, Frauen und Männer haben sich trotz der widrigen Bedingungen eingefunden und lassen keinen Zweifel daran, dass sie gleich loslegen wollen.

Hundebeutel sind Standard

„Ich wäre auf jeden Fall gekommen“, meint zum Beispiel Veronika Chaloupka, die schon mehrfach beim Tag der Sauberkeit mitgemacht hat. Die 56-Jährige findet es extrem wichtig, dass Teile der Stadt von Müll und Unrat befreit werden. Denn davon würde es nach ihrer Aussage genug geben. Besonders stört es sie, wenn Frau oder Herrchen zwar den Hundebeutel für den Kot ihres Vierbeiners benutzen. Leider werden diese Beutel dann, so ihre Beobachtung, oft genug achtlos weggeworfen. Sie landen dort, wo sie nun wirklich nicht hingehören. Nämlich auf Wegen oder in irgendwelchen Büschen.

So wie im Bereich der Bürgerwiese, wo sich am Sonnabendmorgen Brita Buttkewitz von Janny’s Eis sowie ihre Mitarbeiter mit Familien auf die Suche nach Müll begeben. Was sie dort finden, das macht sie teilweise sprachlos. Es ist nämlich nicht nur der Kot von Hunden, auf den sie stoßen. Taschentücher weisen darauf hin, dass dort auch Menschen ihre Notdurft verrichteten.

GFC-Präsident Klaus Welzer (l.) und Sportkoordinator Sven Kruggel beim Frühjahrsputz am Tannenberg Quelle: Dirk Hoffmann

Voller Kartoffelsack mitten in der Stadt

Nicht schlecht staunen Buttkewitz und die anderen Sammler dieser Gruppe, was sie in einer Baulücke in der August-Bebel-Straße finden. Neben Flaschen, Papier und anderem Unrat entdecken sie einen Sack voller Kartoffeln. „Sie sind aber ungenießbar“, erzählen Buttkewitz und Christian Krohn, der die gesamte Gruppe an diesem Morgen mit dem Bus chauffiert.

Veronika Chaloupka (56): "Ich finde es eine gute Sache und mache da gerne mit." Quelle: Dirk Hoffmann

Teilweise spektakulär sind hingegen die „Funde“ im Bereich der Kastanienallee. „Wir haben unter anderem Schwimmflossen, einen Fahrradhelm, Dachpappe und einen Fahrradsattel gefunden“, berichtet Stefan Baetke, dessen Söhne Theo (9) und Ole (7) beim Einsammeln kräftig helfen. Für ihn ist es unerklärlich, warum Menschen nicht die vorhandenen Möglichkeiten der Entsorgung nutzen, um sich von alten Sachen zu trennen.

Stange für den Stabhochsprung

Auch rund um den Sportplatz am Tannenberg herrscht an diesem Morgen reges Treiben. Hier packen Verantwortliche des GFC wie Präsident Klaus Welzer, Sportkoordinator Sven Kruggel oder die Trainer Frank Stolte und Uwe Hopp kräftig mit an. Welzer und Kruggel stoßen zum Beispiel auf eine alte Eisentreppe und eine Stange für den Stabhochsprung. Stolte und Hopp entsorgen unter anderem die alten Fenster des ehemaligen Sportlerheims.

Horst Deininger (62): "Es muss etwas für die Natur getan werden." Quelle: Dirk Hoffmann

Ein wenig sprachlos wirkt unterdessen Elvira Kausch. Außer Bauschutt hat sie leere Tüten, Flaschen uvm. von der Bundesstraße 105 in einen der blauen Säcke geworfen. „Warum werfen die Menschen das bei ihrer Fahrt einfach aus dem Fenster“, fragt sie sich.

Viel Müll an den Straßenrändern

Dass gerade an der B105 viel Müll im Graben und anderswo landet, darüber wundert sich Bauhofsleiterin Manuela Harder schon lange nicht mehr. Für sie und die anderen Mitarbeiter des Bauhofs ist es längst Alltag, denn dieser Bereich gehört zu den Schwerpunkten, wenn es darum geht, für Sauberkeit in der ehemaligen Kreisstadt zu sorgen. Nach den Wochenenden sieht es hier immer besonders schlimm aus. So wie mitunter auch an einigen der 21 Iglu-Standorte, die an jedem Montag von Müll befreit werden. Außerdem entleert der Bauhof dreimal in der Woche die 200 Papierkörbe in der Stadt.

„Es ist in den letzten Jahren nicht weniger Müll angefallen“, erklärt Harder. Diesmal findet sie den Frühjahrsputz besonders wichtig, da er im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste und sich nun noch mehr Unrat angesammelt hat.

Für unbedingt notwendig hält Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) den Tag der Sauberkeit. Wie er berichtet, wären erst kürzlich bei der Stadt zwei Beschwerden von Bürgern über eine Vermüllung eingegangen. Prahler half am Sonnabend beim Müllsammeln auch selbst mit. Im Bereich des Vielbecker See fand er ein altes Fahrrad. Allerdings ohne Reifen und nicht mehr fahrtüchtig.

Als kleines Dankeschön erhielten die fleißigen Müllsammler von Manuela Harder nach getaner Arbeit Gutscheine für eine Schlemmertüte bei Janny’s Eis. Das hatten sie sich verdient.

