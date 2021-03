In Grevesmühlen steht der Frühjahrsputz an. Zum 28. Mal wird der Tag der Sauberkeit am 27. März veranstaltet. Alle Helfer treffen sich um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Ploggensee. Unter Einhaltung von Abstand und Hygieneregeln soll gemeinsam Müll gesammelt werden.