Wotenitz

In gemütlicher Umgebung entspannen und dabei noch das eine oder andere für den heimischen Garten erwerben, das geht am kommenden Wochenende auf dem Gelände der Gärtnerei Wiencke in Wotenitz. Von 9 bis 18 Uhr ist sowohl sonnabends als auch sonntags geöffnet, wie Firmenchef Christian Wiencke berichtet.

Eine Winzerei von der Mosel ist ebenfalls am Wochenende vor Ort und bietet Spezialitäten aus der Eifelregion an. „Jetzt ist übrigens auch die Zeit, um Obstbäume zu pflanzen. Wer Hinweise und Tipps braucht, der ist bei uns richtig.“ Das Hofcafé und der Bioladen sind ebenfalls geöffnet.

Von Michael Prochnow