Schönberg

Von Corona kalt erwischt wurde der Blumen- und Pflanzenmarkt in Schönberg vor einem Jahr. Erst kurz vor Beginn der Verkaufssaison im Frühjahr entschied die Schweriner Landesregierung, dass Gartencenter nach monatelanger Schließung wieder öffnen dürfen. Das war äußerst kurzfristig für Mitarbeiter in Schönberg. Sie konnten nicht auf eine vage Hoffnung hin die Pflanzen bereithalten, die jetzt über den Ladentisch gehen sollen. Sie mussten zukaufen und das, was bereits weit gediehen war, wegwerfen.

Diese Sorgen haben die Mitarbeiter jetzt nicht mehr. Der Markt ist offen, alle Pflanzen blühen zur richtigen Zeit.

„Wenn die Gewächshäuser voll sind, haben wir 300 000 Blumen stehen“, erklärt Rolf Kolich. Der 63-Jährige leitet den Markt in der Feldstraße seit 2007. Zurzeit verkaufen die Mitarbeiter dort vor allem Stiefmütterchen, Hornveilchen, Tausendschönchen, Vergissmeinnicht und Primeln.

Schlösser in MV und Hansapark bestellen Pflanzen in Schönberg

„Die Großbestellungen gehen jetzt auch los“, sagt Rolf Kolich. Für die Schlossgärten in Schwerin, Güstrow, Ludwigslust und Neustrelitz zieht der Markt in Schönberg ausgefallene Sorten heran, zum Beispiel den Goldlack. Die Kunden wollen alte Sorten, die zu den Schlössern passen. Der Betreiber des Hansaparks in Sierksdorf bevorzugt dagegen bunte Pflanzen. In diesem Jahr bekommt er wieder Frühlingsblumen aus Schönberg. Im vorigen Jahr war er zu dieser Zeit noch geschlossen – wegen Corona.

8000 Quadratmeter sind in der Gewächshausanlage in Schönberg unter Glas. Quelle: Jürgen Lenz

Mit Sorgen blickt Rolf Kolich allerdings auf die steigenden Preise für das Öl, mit dem die Gewächshäuser geheizt werden. Er sagt: „Wir haben schon vor Weihnachten getankt zu einem verhältnismäßig günstigen Preis, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht.“ Der Marktleiter hofft, dass das Heizöl bis Mai reicht. Danach muss nicht mehr geheizt werden. Ostern würden sicher schon die Sommerblumen verkauft.

Nach der Corona-Pause öffnet nun wieder ein Frühlingsmarkt: am Freitag, den 18. März, von 8 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Der Forellenhof Lehmhusen und der Schlachtbetrieb Möllin bieten Speisen und Getränke an. Ein anderes Unternehmen lädt am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr zu Bodentests und Düngerberatung ein. So erfahren Gartenfreunde, welche pH- und Nährstoffwerte der Boden hat und wie sie eventuell düngen sollten.

25 Frauen und Männer arbeiten für den Blumen- und Pflanzenmarkt

25 Frauen und Männer arbeiten in dem Markt in Schönberg, davon zehn im Verkauf, die anderen in der Produktion. „Die meisten sind schon lange dabei, einige seit über 25 Jahren“, erläutert Rolf Kolich.

Bereits in Rente sind die früheren Mitarbeiter der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft (GPG) „Edelweiß“, aus der der Blumen- und Pflanzenmarkt hervorgegangen ist. Sie gründete sich 1959. Ein Jahr später begannen Arbeiter mit dem Bau einer modernen Gartenanlage mit 6000 Quadratmetern unter Glas. Sie war 1962 fertig.

Schulgarten profitierte von Produktionsgenossenschaft

Eine wichtige Rolle spielte die Gärtnerische Produktionsgenossenschaft für den Aufbau des republikweit bekannten Schulgartens in Schönberg. „Um fachlich gut unterrichten zu können, bildeten sich viele Unterstufenlehrer unserer Schule weiter und erwarben durch theoretische Vorträge und Praktika in der GPG ‚Edelweiß‘ in Schönberg den Facharbeiterbrief für Gemüse- und Zierpflanzenbau“, erinnerte sich vor einigen Jahren die langjährige Leiterin des Schulgartens, Johanna Hehl.

Nach der Wende übernahm die 1967 in Schleswig-Holstein gegründete Familienfirma Erich Rahlf und Söhne den Betrieb. Sie modernisierte die Anlagen und baute sie mehrmals aus. Die Firma wird heute in zweiter Generation geführt.

Von Jürgen Lenz