Kostenlos bis 15:00 Uhr Frühlingswetter an der Küste: So sah es am Wochenende in Boltenhagen aus

Ob Einheimische oder Tagesgäste, Boltenhagens Strand war am Wochenende gut besucht. Wo sich allerdings normalerweise Menschenmassen drängeln würden angesichts der Temperaturen, bliebt es sehr ruhig im Ostseebad.