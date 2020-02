 Frust mit dem Bus: Lüdersdorf reicht Beschwerde ein

Herrnburg/Lüdersdorf

Einstimmig haben die Lüdersdorfer Gemeindevertreter beschlossen, dass die Gemeinde beim Verkehrsbetrieb Nahbus eine Beschwerde gegen die Taktkürzungen bei der Linie 390 von Boltenhagen nach Lübeck einreicht. Die Gemeinde fordert die komplette Beibehaltung dieser Linie, die seit dem Jahresbeginn stark reduziert wurde. Statt zuvor viermal wird die Hansestadt an den Werktagen nur noch einmal angefahren.

„Nacht- und Nebelaktion“

„Das war eine Nacht- und Nebelaktion, was da passierte“, so Bernhard Strutz, zweiter stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender der Fraktion „Bürger für Lüdersdorf“, die diesen Antrag zur Beschlussvorlage eingereicht hatte. Er ist fassungslos über das, womit das Verkehrsunternehmen Nahbus zum Jahreswechsel vor allem ältere Bürger kalt erwischte. Vor allem die Einwohner aus den zur Gemeinde Lüdersdorf gehörenden Dörfern wie Boitin Restorf, Neuleben oder Wahrsow hat das stark getroffen, denn auch der Bahnanschluss in Lüdersdorf nützt ihnen nichts. Zu wichtigen Arztbesuchen oder anderen Angelegenheiten in die Hansestadt zu kommen, ist für sie jetzt zu einem großen Problem geworden.

Bernhard Strutz (BfS) ist zweiter stellvertretender Bürgermeisterin Lüdersdorf. Quelle: Dirk Hoffmann

Das von Nahbus eingeworfene Argument, diese Linie würde kaum genutzt sei nicht rentabel, lässt Strutz so nicht gelten. Er argumentiert: „Wenn das Projekt nicht beworben wird, dann ergibt sich daraus auch keine Wirtschaftlichkeit. Genau das sei aber versäumt worden.

Außerdem würde es, so erklärte Strutz weiter, im Widerspruch zu dem stehen, was Nahbus mit dem 2017 eingeführten neuen Verkehrskonzept doch eigentlich wollte: Mehr Menschen für das Busfahren zu begeistern. Mit weniger Angeboten lasse sich das aber wohl kaum realisieren. Daran könnten auch die von Nahbus ins Feld geführten Alternativangebote wie der Anrufbus nichts ändern. „Wer fährt denn schon von Orten der Gemeinde Lüdersdorf aus über Schönberg und Selmsdorf nach Lübeck?“, fragte sich Strutz verwundert. Und die Linie 5 der Stadtwerke könne in diesem Zusammenhang ohnehin nicht ins Feld geführt werden. Die Busse dieser Linie fahren nur den Ort Herrnburg und keine weiteren Dörfer der Gemeinde Lüdersdorf an.

Ohne Kombiticket doppelt zahlen

Da es kein Kombiticket gibt, müssen alle, die erst Busse von Nahbus und dann den Stadtbus nutzen wollen, doppelt zahlen. Wer zum Beispiel mit dem Bus von Wahrsow nach Lübeck fahren möchte, zahlt für eine Fahrt bis nach Herrnburg zwei Euro und dann für eine Weiterfahrt nach Lübeck noch einmal 3,20 Euro. Für die Rückfahrt berechnen die Stadtwerke Lübeck den gleichen Preis, während Nahbus für die Hin- und Rückfahrt von Wahrsow nach Herrnburg insgesamt 3,60 Euro statt vier Euro nimmt.

Insgesamt kostet eine Fahrt nach Lübeck und zurück mit dem Bus für einen Fahrgast aus Wahrsow mindestens zehn Euro. Bei der stark eingeschränkten Linie 390 zahlt er für die gleiche Strecke mit Hin- und Rückfahrt nur 5,60 Euro, also gerade einmal etwas mehr als die Hälfte. Die Lüdersdorfer Gemeindevertreter wollen in weiteren Beratungen ihr gemeinsames Vorgehen weiter besprechen.

Von Dirk Hoffmann