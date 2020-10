Frust nach dem Urlaub: 160 Reiserückkehrer sitzen in NWM in Quarantäne

Plüschow

Eigentlich würde Sigrid und Frank Köster jetzt in der Türkei am Strand liegen und die angenehmen Temperaturen am Mittelmeer genießen. Eigentlich. Doch in Corona-Zeiten ist eben alles ein wenig anders. Statt in die Türkei ist das Ehepaar zusammen mit Verwandten in den Erzgebirgskreis gefahren. Eine Woche im Südosten statt Mittelmeer. „Das war der Kompromiss aufgrund der aktuellen Lage“, sagt Sigrid Köster. Doch wenige Tage, nachdem die vierköpfige Reisegruppe aus Nordwestmecklenburg dort ankam, wurde die Region zum Risikogebiet erklärt. Die Urlauber taten das, was die Corona-Regeln vorschreiben in solchen Fällen. Sigrid Köster rief beim Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg an. Und der Frust begann.

Anderthalb Stunden Telefon-Marathon

„Anderthalb Stunden hat es gedauert, bis ich jemanden am Telefon hatte, der mir wirklich sagen, konnte, was Sache ist“, erinnert sich die 51-Jährige. Etliche Male wurde sie verbunden, zwischendurch sollte sie gar in Schwerin anrufen. „Die Kollegen am Telefon machen auch nur ihren Job, ich machen ihnen gar keinen Vorwurf. Aber es war schon anstrengend. Am Ende landete sie bei einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Landkreises in Wismar.“ Das Ergebnis: Die Urlauber müssen in Quarantäne. Seit Freitag sind die zwei Männer und zwei Frauen in den eigenen vier Wänden gefangen. „Kontakt gibt es nur übers Telefon, das ist vor allem für unsere Eltern nicht schön. Aber wir schaffen das.“

Anzeige

OVG-Urteil sorgt für Frust

Das ist auch nicht das eigentliche Problem. „Ein schlechter Witz ist die Tatsache, dass nach diesem Urteil Urlauber aus den Risikogebieten einfach so herkommen dürfen, wir aber zuhause eingesperrt sind“, sagt Sigrid Köster, die die zweite Urlaubswoche zusammen mit ihrem Mann nun gezwungenermaßen auf dem eigenen Grundstück verbringt. Ebenso wie ihre Schwester und deren Mann. „Unser Vorteil ist, dass wir zumindest Urlaub haben.“ Ihre Schwester und deren Mann jedoch hätten schon längst wieder zur Arbeit müssen. Nun warten sie auf das Testergebnis und die Entscheidung des Gesundheitsamtes, wann sie die Quarantäne wieder verlassen können. „Auf jeden Fall ist es uns wichtig, dass die Leute erfahren, wie die Situation für die Reiserückkehrer ist“, betont die 51-Jährige. „Sonst wird immer nur über die Tourismusindustrie berichtet, natürlich ist es schlimm für die Branche. Aber für uns ist es eine mittlere Katastrophe.“

Dunkelziffer der tatsächlichen Reiserückkehrer unklar

Das sehen auch viele andere Rückkehrer so, die das Gesundheitsamt des Landkreis in häusliche Quarantäne schickt. Die aktuell 160 Personen seien nach Angaben von Experten allerdings nur ein Teil der Leute, die aus Risikogebieten nach Nordwestmecklenburg zurückgekommen seien. Denn längst nicht jeder Urlauber macht es so wie Familie Köster aus Plüschow und meldet sich bei der Behörde. Wie hoch die Dunkelziffer ist, darüber gibt es vom Landkreis keine Auskunft.

Neue Quarantäne-Verordnung des Landes gilt nicht rückwirkend

Wenig hilfreich für die Situation von Sigrid Köster und ihren Verwandten dürfte auch die jüngste Anpassung der Quarantäne-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sein. Demnach müssen Reiserrückkehrer, die aus einem innerdeutschen Risikogebiet kommen, nicht in Quarantäne solange sie keine Symptome aufzeigen. Für die Plüschower Urlauber allerdings gilt das nicht, die Verordnung gilt nur für künftige Einreisen.

So ist die Lage an der Schule in Lützow Nachdem vor wenigen Tage ein Corona-Fall an der Grund- und Regionalschule Lützow festgestellt worden war, gibt es nun die Testergebnisse. 82 Schüler und acht Lehrer mussten in Quarantäne. Am Montag führten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Abstrichtests bei allen von der Quarantäne betroffenen Personen durch. Sie sind durchweg negativ. Seit Dienstag liegen die Ergebnisse schriftlich vor, teilte die Behörde mit. Denn bleibe die Quarantäne bestehen, bis Ende der Woche eine zweite Testreihe durchgeführt und ausgewertet worden sei, heißt es dazu von der Kreisverwaltung. Sollte auch diese Testreihe negativ ausgehen, könnte dann zum Wochenende hin die Quarantäne aufgehoben und am kommenden Montag der Schulbetrieb der 5. und 6. Klassen wieder aufgenommen werden. Eine Kind erschien nach Angaben des Gesundheitsamtes nicht zur ersten Testung - für dieses wird die Quarantäne deshalb die vollen 14 Tage aufrecht erhalten. Landrätin Kerstin Weiss zu dem Fall: „Für die Eltern und Kinder und auch für uns ist die negative Testreihe erst einmal ein beruhigendes Ergebnis. Nun gilt es die zweite Testung abzuwarten. Ich war am Montag selbst vor Ort und habe festgestellt, dass der Umgang mit der Quarantäne bei Schule, Eltern und den Schülerinnen und Schülern sehr ruhig und gefasst mit viel Verständnis für die Maßnahmen war. Dafür danke ich allen Beteiligten.“

Von Michael Prochnow