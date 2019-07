Grevesmühlen

Eigentlich haben die Männer vom Grevesmühlener Bauhof andere Dinge zu tun, doch regelmäßig müssen sie illegal entsorgten Müll im ganzen Stadtgebiet beseitigen. Das kostet nicht nur Zeit und Geld, es ist auch frustrierend, dass die Stellplätze der Wertstoffcontainer immer wieder dazu missbraucht werden. Besonders schlimm ist die Situation in der Gebhartstraße gegenüber von Aldi und

Reinhard Runo vom Bauhof bei der Entsorgung des Mülls in der Gebhartstraße. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Markant. Dort musste der Bauhof am Montag wieder anrücken. So wie jede Woche. „Das ist zurzeit der schlimmste Standort, den wir haben“, sagt Bauhofleiterin Manuela Harder, die nur den Kopf schütteln kann angesichts der Massen an Müll, die sich dort ansammeln. „Vor allem ist nicht nur Papier und Pappe oder Glas, es ist richtiger Hausmüll, der dort billig entsorgt wird.“ Mindestens einmal pro Woche müssen die Männer dort anrücken. „Und manchmal müssen sie mehrmals mit dem Transporter hin,

Der Transporter ist voll – wieder einmal. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

weil es so viel ist.“ Die Container standen früher an der Straße vom Bahnhof in Richtung Kreisverkehr. Doch weil das gesamte Areal vor dem Bahnhof saniert und umgebaut werden soll, musste der Standort in die Gebhartstraße verlegt werden. „Und dort kann man schön mit dem Auto ranfahren und nachts seinen Müll abladen“, sagt Manuela Harder. „Niemand bekommt etwas mit.“ Zumindest nicht sofort. Denn die Männer vom Bauhof suchen jedesmal nach Hinweisen, von wo beziehungsweise wem der Müll stammen könnte. „Sie machen Fotos, wenn sie Adresse finden. Die schicken wir dann weiter an den Landkreis, und der setzt sich dann mit dem Betreffenden in Verbindung. Und die Männer finden regelmäßig Adresse zwischen dem Müll.“

Der Stellplatz für die Wertstoffcontainer in der Gebhardtstraße ist seit Jahren ein Problem, immer wieder muss der Bauhof dort Abfälle entsorgen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Michael Prochnow