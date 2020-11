Grevesmühlen

Playstation und Nintendo aus – ab in den Wald! Boah, langweilig? Wohl kaum! Zumindest nicht für diejenigen, die ein wenig Nervenkitzel mit ihren Rädern erleben wollen. Warum es sich auch für Kinder und Jugendliche lohnt, sich mit ihrem Drahtesel auf den Weg in den Wald am Ploggensee zu machen, zeigte ein Ausflug zum vor allem bei Kids allgemeinhin bekannten „ Fuchsbau“. Warum der so heißt? Irgendwie hatte sich der Name schon zu DDR-Zeiten bei kleinen Radfans eingebürgert. Besagter befindet sich im Wald aus Grevesmühlen kommend in Richtung Hamberge, nur unweit von der Gabelung des Weges, der um den See selbst führt.

Was die Radfahrer neben ihrem Gefährt unbedingt dabeihaben sollten, sind ein Helm und gegebenenfalls Knie- und Armschützer. Denn letztlich ist der „ Fuchsbau“ nichts anderes als ein breiter Graben im Wald, den Jungs wie Mädchen als Dirtbahn im Miniformat nutzen: vom Wanderweg nach Hamberge aus abwärts in den Graben, mit Schwung wieder hoch, rum um den dicken Baum und zurück Richtung Wanderweg – mit Sprungschanze, die Kinder aus Sandklumpen schufen und die Stück für Stück größer wird.

Es ist ein kurzes Vergnügen, aber eines, das richtig viel Spaß macht, schätzen die beiden Testpersonen Yannis und Yaro ein, die für die OZ vor zwei Wochen vor Ort waren. „Erst war ich ein wenig ängstlich, aber dann habe ich es einfach gemacht“, erzählt Yaro. Zunächst vorsichtig, dann wurde der Neunjährige immer mutiger. „Ich war mit dem alten Mountainbike von meinem Bruder dort. Nächstes Mal nehme ich mein BMX, dann macht es bestimmt noch viel mehr Spaß“, glaubt der Grundschüler. Er findet vor allem die Sprungschanze cool – und hat gleich einen Fachbegriff parat: „Nächstes Mal versuche ich einen X-Up.“ Das ist ein Trick, bei dem das Vorderrad des BMX so gedreht wird, dass die Arme ein X bilden – also um 180 Grad. „90 Grad habe ich schon geschafft“, sagt er stolz. Na, hoffentlich benötigt der Knirps bei 180 Grad nicht vorsichtshalber einen zweiten Kopfschutz.

Im sogenannten „Fuchsbau“ am Ploggensee können große und kleine Radfahrer Tricks mit ihrem Bike ausprobieren. Quelle: Jana Franke

Etwas rasanter war Yannis auf der Bahn unterwegs. Mit seinem Rad und mehr Erfahrung ging es für den 13-Jährigen schon etwas mehr in die Lüfte. Er schaffte einen hohen Sprung ohne jeglichen Bodenkontakt. „Die Sprungschanze könnte noch etwas höher sein“, meint der Achtklässler. „Ich finde es gut, dass die Stadt eine Dirtbahn in Grevesmühlen plant.“ Getan hat sich auf der ehemaligen Müllkippe zwischen den Garagen und den Gärten in der Sandstraße schon ein wenig, die Bahn ist bereits als solche zu erkennen. Entstehen soll ein Rundkurs für Mountainbikes, eine Buckelpiste ist bereits fertig.

An der Sandstraße in Grevesmühlen entsteht eine Dirtbahn – hier die Buckelpiste. Quelle: Michael Prochnow

Der Vorteil an der Dirtbahn im Miniformat im Wald: Bei Nieselwetter und bei starkem Sonnenschein sind die Kids durch die Bäume geschützt. Also kann das Wetter nicht unbedingt als Ausrede genutzt werden, wenn die Lust mal nicht da ist, der Playstation und dem Nintendo den Rücken zu kehren. Nur noch die Quarantäne ist Yannis und Yaro im Wege, um die Bahn in diesen Tagen nachmittags zu nutzen.

Von Jana Franke