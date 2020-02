Klütz

Die klassischen Frühblüher, die normalerweise ihre Köpfchen durch eine Schneedecke stecken, leuchten schon jetzt bunt im Park von schloss Bothmer in Klütz. Schneeglöckchen, die keine Mühe hatten aus dem Boden zu wachsen, Krokusse und Winterlinge blühen dort in voller Pracht und auch an einigen Bäumen sind Farbtupfer zu sehen. Der Park, der sich hinter Schloss Bothmer erstreckt, ist täglich für Spaziergänge geöffnet.

Einen Tag vor dem offiziellen Frühlingsanfang wird am Donnerstag, 19. März, aber auch eine Führung mit fachkundiger Begleitung durch den Park angeboten. Sie beginnt um 14 Uhr im Schlossladen, wo sich die Teilnehmer eine viertel Stunde vorher anmelden können. Die Teilnahme kostet 4 Euro pro Person. Bei dem Rundgang werden auch die besonderen Pflanzen im Park von Mecklenburgs größter erhaltener Barockanlage erklärt.

Der Schlossgarten wurde zeitgleich mit dem Schloss angelegt, doch ist sein ursprüngliches Aussehen nicht bekannt. Aus dem 18. Jahrhundert existieren lediglich wenige und zudem widersprüchliche Skizzen.

Von Malte Behnk