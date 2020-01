Klütz

Catrin Freuschle bietet am ersten Wochenende des neuen Jahres Führungen durch ihre Produzentengalerie in der Alten Molkerei in Klütz an. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag, 3. bis 5. Januar, zeigt sie jeweils ab 13 Uhr, was die unterschiedlichen Künstler in ihren Räumen anbieten und erklärt, wie die einzelnen Aussteller arbeiten.

Außerdem wird der Veranstaltungsraum Miluh in der Alten Molkerei am Wochenende wieder zum Kinosaal. Stephan Peters zeigt am Sonnabend, 4. Januar, ab 20 Uhr die Dokumentarfilme „Der Duft des Westpakets“ und „Die Weite suchen“.

Von Malte Behnk