Schönberg

Es war ein historischer Moment in der Geschichte des 1901 gegründeten Heimatbunds für das Fürstentum Ratzeburg. Klaus-Peter Räsenhöft trat nach 28 Jahren ehrenamtlichem Engagement als Vorsitzender nicht mehr für die Wiederwahl an. Nachfolgerin Emanuela Glöde würdigte in einer Mitgliederversammlung am Sonnabend die Leistungen des Schönbergers, der den Führungsposten im Alter von 78 Jahren abgegeben hat. Er ist nun das erste Ehrenmitglied des Vereins.

Die neue Vorsitzende lobte Klaus-Peter Räsenhöfts Mut bei der Neugründung des Heimatbunds nach der Wende und seinen Einsatz, um den Verein wiederzubeleben mit alten Traditionen, aber auch neuen Ideen. Emanuela Glöde hob auch seinen „akribischen Fleiß“ bei der Herausgabe der „Mitteilungen des Heimatbundes für das Fürstentum Ratzeburg“ hervor. Auch habe er sich sehr für den Erhalt des Volkskundemuseums in Schönberg und die Gründung des Trägervereins eingesetzt. Der „Verein Volkskundemuseum in Schönberg“ übernahm 2004 den Betrieb des Museums. Die Stadt blieb Eigentümer der Grundstücke, der Häuser und der einmaligen Sammlung.

Auf der Diele des Bechelsdorfer Schulzenhauses in Schönberg tagt die Mitgliederversammlung des Heimatbunds. Quelle: Jürgen Lenz

Emanuela Glöde erwähnte in ihrer Rede am Sonnabend auch Klaus-Peter Räsenhöfts mitreißende Heimatliebe, sein Traditionsbewusstsein und die Pflege der plattdeutschen Sprache. Sie hoffe, dass er dem Vorstand weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Klaus-Klaus-Peter Räsenhöft betonte vor den Mitgliedern des Heimatbunds: „Nicht ich allein war der Vorsitzende.“ Für den Verein und seine Ziele hätten sich viele weitere Mitglieder des Vorstands eingesetzt. Räsenhöft nannte einige Namen. Er berichtete, dass die Initialzündung zur Wiederbelebung des Heimatbundes nach der Wende von Werner Plieth ausging.

Überraschend war die Entscheidung des bisherigen Vorsitzenden am Sonnabend nicht. In den vergangenen Jahren brachte der Schönberger in Versammlungen des Heimatbunds mehrmals den Wunsch vor, dass jemand Jüngeres den Posten übernimmt und sich weitere Frauen und Männer für eine Mitarbeit im Vorstand melden. Neue Ideen seien gefordert. Schließlich sprach sich die Mitgliederversammlung im April 2016 einstimmig dafür aus, dass der Vorsitzende und seine damalige Stellvertreterin Emanuela Glöde den Verein künftig als eine Art Doppelspitze gemeinsam führen. Damit ebneten die Mitglieder den Weg für eine allmähliche, geordnete Übergabe des Leitungspostens.

Am Sonnabend war es dann im Bechelsdorfer Schulzehaus soweit. Ohne Gegenstimme wählten die Mitglieder Emanuela Glöde zur Vorsitzenden. Die 68-Jährige ist gebürtige Schönbergerin. 2013 wählten die Mitglieder des Heimatbundes sie zur stellvertretenden Vorsitzenden. Für die Übernahme ihres bisherigen Posten hat sich nach längerer Suche Bernhard Arndt bereit erklärt. Auch der 70-Jährige ist Schönberger. Wiedergewählt wurden am Sonnabend Annelie Klamt aus Ollndorf als Kassenwartin, Heidemarie Frimodig aus Roduchelstorf als Schriftführerin und Olaf Both, Leiter des Volkskundemuseums in Schönberg, als Beisitzer.

Seit über 100 Jahren: Sammeln und Bewahren 1903 beschlossen die Mitglieder des „Alterthumvereins für das Fürstentum Ratzeburg“, ihre Sammlungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür mietete der Verein im selben Jahr zwei Räume in einem Haus am Kalten Damm in Schönberg an. 1922 gab er sich einen neuen Namen: „ Heimatbund für das Fürstentum Ratzeburg“. 1931 eröffnet nach einer Initiative des Vereins ein Museum am Schönberger Kirchplatz. Seit 1997 trägt es den Namen „ Volkskundemuseum des Ratzeburger Landes“. 2010 beschloss eine Mehrheit der Schönberger Stadtvertretung den Umzug des Museums. 2017 eröffnete es im Koch’schen Haus am Markt. Zum Museum gehört auch der Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ in der Johann-Boye-Straße.

Emanuela Glöde sagte am Sonnabend: „Wir haben einen Aufschwung genommen.“ Im vorigen Jahr traten dem Heimatbund mehr Frauen und Männer bei, als durch Krankheit, Alter oder Tod ausgeschieden sind. Die 14 neuen Mitglieder wohnen in Schönberg, Kleinfeld, Roduchelstorf, Pogez und Lübeck. „Wir sind nun 189 Mitglieder“, erläutert die neue Vorsitzende. Nach ihrer Auskunft gibt es im Heimatbund jetzt auch eine Kartenspielrunde. Sie trifft sich dienstags alle 14 Tage.

Am Sonnabend, dem 11. Mai, lädt der Heimatbund alle Interessierten zur Radtour ein. Fahrräder werden ab 12.45 Uhr auf dem Markt in Schönberg auf einen Anhänger geladen und nach Dassow gebracht. Der Verein bittet Pedelec-Fahrer, selbstständig zu 13.30 Uhr auf den Parkplatz an der Stepenitzbrücke in Dassow zu kommen. Die Tour führt von dort aus zunächst nach Johannstorf, wo die Museologin Heidemarie Frimodig Wissenswertes über Gut berichten wird. Weitere Stationen des 20 Kilometer langen Ausflugs sind Pötenitz und Harkensee. Um die Transportkapazität planen zu können, bittet der Heimatbund um Anmeldung bis Mittwoch, den 8. Mai, in der Buchhandlung Hempel, Telefon 03 88 28 / 2 15 43.

Jürgen Lenz