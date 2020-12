Stepenitztal

Wir verraten es gleich zu Anfang – einer der besten Momente des Jahres des Stepenitztaler Bürgermeisters Peter Koth wurde hier im Foto festgehalten. Es war Sommer, das Corona-Virus war zwar nicht vergessen, aber es hatte sich ein wenig zurückgezogen und vor allen Dingen ahnte niemand, dass Lorenz Caffier ( CDU) schon bald nicht mehr Innenminister von MV sein würde.

Was sonst noch so wichtig war in diesem Jahr, erzählt Peter Koth der OZ:

OZ: Was ist Ihre schönste Erinnerung in diesem Jahr?

Peter Koth: Für mich der beste Moment in diesem Jahr, was mein Amt angeht: die Übergabe des Wappenbriefes nach fast zwei Jahren, seitdem wir uns damit beschäftigen, durch den Innenminister und die Fertigstellung des Dorfplatzes in Mallentin.

Was war der schlimmste Moment – oder was war am unangenehmsten in diesem Jahr für Sie?

Am schlimmsten fand ich die Untersagung der Aktivitäten der Vereine, der Rentner und der freiwilligen Feuerwehr. Gerade für die Vereine gingen und gehen nach wie vor erhebliche Einnahmen verloren.

Hat das Virus die Gemeinde enger zusammengeschweißt oder eher auseinandergetrieben?

Man versucht, sich gegenseitig zu unterstützen, so gut es geht. Es gibt eine deutliche Kontaktfreudigkeit auf der Straße. Von einem Bruch würde ich in unserer Gemeinde nicht sprechen.

Wie haben Sie das Miteinander im Amtsausschuss in diesem Jahr erlebt – auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Grevesmühlen?

Es gab und gibt einige unterschiedliche Auffassungen über „finanzielle Belange“, ebenso über „personelle Angelegenheiten“ wurde diskutiert. Hat viel Zeit in Anspruch genommen! Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Verwaltung empfinde ich als gut. Sie haben mich, soweit es geht, bei meiner Arbeit unterstützt.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr – außer dass Corona verschwindet?

Dass die lange geplanten Investitionen in unserer Gemeinde endlich umgesetzt werden können, was teilweise nur mit Förderung möglich ist.

Von Annett Meinke