Roggenstorf

Bernardus Straathof, wie er mit vollem Namen heißt, lässt sich lieber einfach nur „Ben“ nennen, von den Bürgern in der Gemeinde Roggenstorf, der er vorsteht, ebenso von seinen Kollegen im Amtsausschuss Grevesmühlen-Land. Dass Straathof, obwohl er einer Gepflogenheit aus einem Heimatland folgend die Leute gerne duzt, Klartext reden kann, beweist er auch in der Beantwortung der fünf Fragen, die die OZ ihm zum Ende dieses Jahres gestellt hat.

Was ist Ihre schönste Erinnerung in diesem Jahr? Falls es eine schöne Erinnerung gibt.

Anzeige

Unsere älteste Enkeltochter feierte im Juni Abschied von der Grundschule. In Holland passiert das mit ungefähr 12 Jahren. In vielen holländischen Schulen wird in den letzten Monaten des Schuljahres ein Musical einstudiert. Das war, corona-bedingt, in diesem Jahr kaum möglich. Aber wenn man will, findet man immer einen Weg. Meine Enkelin und die Kinder aus ihrer Klasse haben geübt und geübt, nur zu Hause allein oder in ganz kleinen Gruppen oder über Zoom (Plattform im Internet, über die man sich virtuell treffen kann). Dann gab es glücklicherweise auch noch eine andere Schule in der Nähe, die einen ausreichend großen Saal zur Verfügung stellte. Es wurde also tatsächlich im Sommer ein Kindermusical aufgeführt, mit nur einer gemeinsamen Probe. Normalerweise wäre der Saal voll gewesen, mit Eltern, Großeltern und Geschwistern. In diesem Jahr undenkbar. Pro Schüler der Schülerin durften bei zwei Aufführungen nur zwei Zuschauer mit dabei sein. Und ja, Opa wurde eingeladen. Eine Reise von zweimal 600 Kilometer für 65 Minuten Musical. Aber – es hat sich wirklich gelohnt.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was war der schlimmste Moment – oder was war am unangenehmsten in diesem Jahr für Sie?

Die Corona-Maßnahmen, -Regeln und -Verordnungen waren und sind eine große Einschränkung meiner Freiheit. Die Freiheit, zu gehen wohin und wann man will, wurde mir durch das Virus entnommen. Anfangs waren die Verordnungen kaum zu verstehen, die Änderungen nicht zu verfolgen. Als Bürgermeister und Amtsvorsteher will ich mich immer für etwas Positives einsetzen. Diese Möglichkeiten gab es 2020 weniger – das war unangenehm und schlimm. Aber: Es ist doch auch wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Bestimmt wird 2021 besser.

Hat das Virus die Gemeinde enger zusammengeschweißt oder eher auseinandergetrieben?

Kann man so nicht beantworten. Die Mecklenburger halten einfach durch.

Wie haben Sie das Miteinander im Amtsausschuss in diesem Jahr erlebt – auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Grevesmühlen?

Die Zusammenarbeit im Amtsausschuss, mit der Stadtvertretung Grevesmühlen, sowie mit der Verwaltung der Stadt hat sich intensiviert. Das zeigen auch unsere gemeinsame Hauptausschusssitzungen. Wobei sowohl Stadt als auch das Amt-Land über den eigenen Tellerrand hinausschauen.

Lesen Sie auch:

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr – außer dass Corona verschwindet?

Ich wünsche mir, dass wir aus dem Jahr 2020 etwas gelernt haben. Dass zum Beispiel selektives Homeoffice einen sehr positiven Beitrag zum Arbeitsalltag liefert, beziehungsweise liefern kann – einen Zuwachs an Produktivität, Flexibilität – und gleichzeitig die Reduzierung der CO2-Werte bewirkt. Dass Distanz-Unterricht nicht mehr als nur negativ dargestellt wird. Wir müssen nach der Pandemie nicht unbedingt zurück zu „Es war immer so.“ Dass Radfahrer im Landkreis sicherer von zu Hause zur Schule oder in den Betrieb fahren können. Wo an den gefährlichen Stellen an der B 105 noch kein Fahrradweg vorhanden ist, könnte man als kurzfristige Lösung Fahrradstreifen markieren und die Geschwindigkeit für Autofahrer dort dramatisch reduzieren. Dass wir alle gesund bleiben und realisieren, dass wir in einem Land wohnen dürfen, wo andere nur Urlaub machen können.

Von Annett Meinke