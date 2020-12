Warnow

Lothar Kacprzyk, Bürgermeister von Warnow, möchte gar nicht über das Thema „Dorfstraße“ nachdenken im Moment. Dass es nicht vorangeht, ist klar. Vieles ging in diesem Jahr nicht voran, musste sich dem Thema Pandemie unterordnen.

Was Kacprzyk am meisten deprimierte, hatte aber eher etwas mit ganz anderen Sachen zu tun.

OZ: Was ist Ihre schönste Erinnerung in diesem Jahr? Falls es eine schöne Erinnerung gibt.

Lothar Kacprzyk: Privat das Beste an diesem Jahr – dass meine Kinder und Enkelkinder immer da sind, weil sie in Warnow und Grevesmühlen wohnen. Kommunal: der Abbau der Sperrung der Spielplätze am 1. Mai.

Was war der schlimmste Moment – oder was war am unangenehmsten in diesem Jahr für Sie?

Schlimm fand ich es, als die Spielplätze, Schulen und Kitas geschlossen waren – und den Aufbau des Windrads in Santow.

Hat das Virus die Gemeinde enger zusammengeschweißt oder eher auseinandergetrieben?

Der Lockdown war und ist negativ für das gesellschaftliche Leben. Die Veranstaltungen, wie das Dorffest, der Weihnachtsmarkt, fehlen. Der Mensch braucht persönliche Kontakte. Die Berichterstattung verunsichert die Menschen. Der Zusammenhalt geht verloren. Die Digitalisierung in allen Bereichen ist und wird kein Ersatz für menschliches Miteinander sein.

Wie haben Sie das Miteinander im Amtsausschuss in diesem Jahr erlebt – auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Grevesmühlen?

Die Arbeit im Amtsausschuss 2020 war eher schwierig. Es existiert mittlerweile eine Kluft zwischen größeren und kleineren Gemeinden. Die Amtsumlage hat sich von 2011 (985 000 Euro zu 2022 auf 1 800 000 Euro) nahezu verdoppelt! Manche Gründe sind nachvollziehbar – Tariferhöhungen, mehr Aufgaben –, aber nicht alle! Die „reicheren Gemeinden“ scheinen zufrieden zu sein. Es entsteht der Eindruck, dass das Amt Land Lasten der Stadt Grevesmühlen mitträgt. Der Ruf der Verwaltungsgemeinschaft könnte angeknackst werden.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr – außer dass Corona verschwindet?

Normalität!

Von Annett Meinke